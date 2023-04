Šest godina Medicinskog fakulteta, pet godine specijalizacije i pravomoćna drugostupanjska ovršna presuda. Sa specijalizacije iz Opće bolnice u Sisku otišao je ranije.

"Bolnica od mene traži iznos od oko 615 tisuća kuna uz zatezne zakonske kamate i sudske troškove. Realni trošak sasvim sigurno nije taj koji bolnica potražuje od mene, zato što su u trošak specijalizacije uračunali i sve BRUTO plaće koje sam dobio u četiri godine rada tamo", kazao je specijalist alergologije i kliničke imunologije Ivan Marković.

Godine 2016. prešao je u drugu bolnicu. Tada je na snazi bio Pravilnik koji je donio ministar zdravstva Dario Nakić. Izbacio je odredbu da su trošak specijalizacije BRUTO plaće.

"Da taj Pravilnik nije bio tada na snazi i da nisam mislio da će za mene vrijediti ne bi se odlučio na taj korak. Onda bi iznos koji bi ja bio dužan platiti OB Sisak 50 000 kuna, znači značajno manji nego ovaj milijunski iznos sada", govori Marković.

Rješavanje ovog problema bio je jedan od četiri uvjeta liječnika da ne idu u štrajk.

"To ćemo naknadno sljedeći tjedan početi rješavati te ugovore. To nećemo lako riješiti, da ih je bilo lako riješiti – to bi bilo odavno riješeno, ali sljedeći tjedan ćemo ih rješavati", kazao je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.

Za pravnu pomoć mladi liječnici javljaju se i Hrvatskoj liječničkoj komori.

"Takva praksa ne postoji u Europskoj Uniji, to je nešto što je kod nas jedinstveno. Želimo zajedno s Ministarstvom ukinuti PRO FUTURO takve ugovore, nego ovakve postojeće aneksirati da ih više nema ubuduće", govori predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić.

Zbog njih su mnogi na sudovima diljem zemlje.

"Zapanjujuće je to što sudovi za istovrsni spor donose potpuno različite, dakle dijametralno suprotne presude. To jednostavno nije jasno kako je to moguće", kazao je specijalist Ivan Marković.

Iz najveće bolnice - KBC-a Zagreb su odgovorili da im kao i svakom drugom poslodavcu nije drago da djelatnici odlaze iz sustava, ali ako do toga dođe - najčešće sve riješe mirnim putem. O liberalizaciji iz Udruge poslodavaca u zdravstvu poručuju:

"Nemamo ništa protiv liberalizacije, ali potrebno je pronaći model koji će biti u javnom interesu i koji će bolnicama osigurati potrebni kadar".

Najavljene promjene tiču se ravnatelja bolnica, ali i najmanje 1400 liječnika - kojima prijeti vraćanje milijunskih iznosa.