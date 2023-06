'Ljudi ne mogu preživjeti te uvjete izvan podmornice. Okružuje ih mrkli mrak, hladnoća i strah'

Barokomora - u njoj se udiše 100 postotni medicinski kisik pri povišenom tlaku za liječenje bolesti kod kojih je nedostatak kisika važan dio tegoba. Često se u njima liječe stradali ronioci. Izgleda kao podmornica, no funkcionira drukčije.

"U podmornici su normalni barični uvjeti, zarobljeni zrak koji se kondicionira i održava se atmosfera za normalno disanje znači co2 se upija preko upijača i dodaju se nove količine kisika. Male podmornice kao što su istraživačke imaju u svom sustavu imaju regeneraciju tog zraka, postojeći zrak se regenerira i dodaju se dodatne količine. S obzirom na veličinu i broj posade moraju imati 72 sata da može posada preživjeti", govori predsjednik uprave Poliklinike za baromedicinu Rade Vađunec.

Rade Vađunec je većinu radnog vijeka proveo pod vodom, bio je podmorničar. Dobro zna koje su moguće opasnosti za nestale putnike Titana.

"Ta velika dubina mora podmornica biti posebno dizajnirana jer tlak s vanjske strane je 400 bara, to je 300-400 puta veći nego što je normalni tlak. On djeluje na trup podmornice i iluminatore koji su na njoj ugrađeni slično ovim prozorima ako bilo koji dio popusti dođe do naglog poplavljenja podmornice i ljudi definitivno stradaju", kaže Vađunec.

Zagrepčanka Mirela Kardašević svjetska je rekorderka i prvakinja u ronjenju na dah i u dubini u disciplini bez peraja. U Egiptu je upravo na dubinskim pripremama za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Dubina joj nije strana - ali ova na kojoj se možda nalazi nestala podmornica i njoj je nezamisliva.

"Ljudsko tijelo ne može preživjeti takve uvjete izvan te podmornice, na primjer najdublji čovjek koji je zaronio je bio Hrbet Nič koji je zaronio 215 metara a ta se podmornica možda nalazi na 3 i pol tisuće metara. Ono što mogu reći je da ih zasigurno okružuje mrkli mrak, hladnoća, panika ili strah", govori svjetska rekorderka i prvakinja u ronjenju na dah Mirela Kardašević.

A upravo je sada najvažnije da ostanu smireni, koliko god to nezamislivo zvučalo - jer panika brže troši kisik.