Koeficijenti - to je ključna riječ oko koje se danima lome koplja. Brine to i učiteljicu razredne nastave s 20 godina staža Mariju Cvjetković jer plaća koju sada dobije pratit će je do mirovine.

"Plaća bi mi rasla oko 110 eura. Ne možemo biti time zadovoljni", priznaje nam. Na pitanje kako stoji u odnosu na druge djelatnosti, kaže nam - katastrofa.

"Ne da se išlo na izjednačenje nego na totalno poniženje", dodaje.

Nezadovoljni su i sindikati u sustavu obrazovanja.

"Među svim usporedbama oko koeficijentima najbizarnija je svakako usporedba učitelja i uzgajatelja konja u državnoj ergeli jer oni drugi imaju oko 11 posto veći koeficijent, naime onaj koji odgaja djecu ima manji koeficijent od onoga koji uzgaja konje", ističe Željko Stipić iz Sindikata zaposlenih u školstvu Preporod.

Plaće neće svima isto rasti. No, u prosjeku će biti veće za oko 13 i pol posto za zaposlenike u državnim i javnim službama.

"Predstavnici državnih službi su zadovoljni kao i dio javnih također ne bih rekao da su svi nezadovoljni. Govorimo o ukupno milijardu i pol eura koje je vlada uložila kao poslodavac", tvrdi ministar rada Marin Piletić.

No, neki već sada najavljuju sljedeći potez.

"Prvi je korak sigurno nekakav prosvjed. Mi to polako pripremamo imali smo sastanak sa članovima radimo to intenzivno", najavljuje glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin.

Stjepan Topolnjak iz Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi ističe da i kod njih ima radnika koji su zadovoljni, ali i onih koji nisu. "To su oni koji su nezdravstveni radnici, imaju završenu srednju stručnu spremu njihova razlika između NKV radnika je 50 eura", objašnjava.

U koštac s velikom reformom koeficijenata Vlada se odlučila uhvatiti na kraju mandata.

"Ja bih rekao da je to bila kriva procjena da će svi sada biti zadovoljni samo time što se plaće rasti, no ne neće jer tu postoje i neka druga načela kriteriji prema kojima ljudi procjenjuju što se s plaćama", dodaje Kroflin.

Istovremeno, ministar Piletić kaže da je reforma koeficijenata jedan od najvažnijih poteza Vlade u ovom mandatu te da će na kraju 244 tisuća zaposlenih biti zadovoljno. Od kojih je premijer pred izbore očekivao zadovoljstvo rastom plaća, a dobio prijetnju sindikalnim prosvjedima pod prozorom.