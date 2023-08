zbog salmonele Lučak mora usmrtiti 52 tisuće kokoši i optužuje da je sve podvala: To ne doživljava ni jedan peradar u Europi'

Sudbina 52 tisuće kokoši zapečaćena je i bit će usmrćene, a sve nakon što je inspekcija pronašla salmonelu. Vlasnik tvrtke za proizvodnju i prodaju jaja Lukač, Marijan Lukač kaže da su od 2019. do danas pobili 300 tisuća koka". 'To u Europi nijedan peradar ne doživljava...' Salmonela u jajima pronađena je i lani, kada je morao usmrtiti 150 tisuća kokoši. I tada je tvrdio da mu podmeću konkurenti, a sada i jasno kaže na koga misli: " To je konkurencija - Perfa iz Donje Stubice. I zašto ja njemu sada smetam? Smetam da bi on mogao uvoziti jaja." I to svaki dan jedan šleper. No, problem je, tvrdi, što ta jaja dolaze bez žiga. "Idu u pakirnicu Perfe, dobivaju žig od Perfe i idu dalje u distribuciju prema trgovačkim lancima", izjavio je danas Marijan Lukač. I mi smo kontaktirali prozvanu Perfu, no, tek su nam kratko rekli da optužbe nisu vidjeli i da ništa ne žele komentirati. Lukač pak tvrdi da mu salmonelu namještaju uz pomoć Veterinarskog instituta i Državnog inspektorata. Upozorava da se uzorci uzimaju u raspakirano ambalaži i da je od njih 920 samo jedan bio pozitivan. Državni inspektorat optužbe najoštrije osuđuje i poručuju da je veterinarska inspekcija salmonelu utvrdila na temelju nalaza mjerodavnih institucija. Više o svemu pogledajte u prilogu Marine Brcković.