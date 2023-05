Iza vrata malene garaže u kući učenice Mije Levačić (12) iz Čakovca nastaje prava mirisna čarolija. I to u njenoj režiji . Još prije tri godine odlučila je da želi napraviti vlastiti parfem, a iako je riječ o ozbiljnom pothvatu način na koji je došla do same ideje ipak odaje njezine godine.

"Pošto sam vidjela poznate Youtubere, TikTokere i to i ja sam dobila ideju zašto ja ne bih imala svoj, ali nisam imala taj novac pa sam odlučila šparati i šparati i kako su godine prolazile tako sam skupila dovoljno novca i krenula sam u proizvodnju parfema", kazala nam je Mia.

Cijeli proces od ideje do realizacije trajao je gotovo godinu dana. Htjela je kreirati lagani miris za sve uzraste, a najviše problema zadala joj je sama izrada te mirisne tekućine.

"Najzahtjevnije je stavljati alkohol i smjesu parfema jer se treba mjeriti da ne bi bilo previše ili premalo - to je najstresnije. Ali nakon nekog vremena krenuli smo filtrirati parfem i puniti ga u bočice", podijelila je s nama 12-godišnja učenica.

Ipak u cijelu avanturu nije se upustila potpuno sama jer njezin je otac iskusni parfumer koji je i sam ljubav prema parfemima naslijedio od majke. Osim što godinama proizvodi luksuzne mirise, 2020. postao je i vlasnikom Guinnessovog rekorda za najveću bočicu parfema na svijetu. Sada je sretan što svoje znanje ima kome prenijeti.

"Mia od samog početka do kraja uči cjelokupni proces kreiranja parfema od punjenja, kreacija do odabira kutija, bočica, imena, esencija tako da sam izuzetno ponosan na nju što će nadam se nastaviti moj posao", kazao nam je njezin otac Dejan Levačić koji je također kreator Parfema.

Ako to učini bit će jedna od rijetkih - jer radi se o pozivu za koji se u Hrvatskoj odlučuje mali broj ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imate velike troškove, puno odricanja, puno vremena izuzetno male serije. Zaista nam je Europa veliko tržište dok Hrvatska jako mali postotak", dodao je Levačić.

Iako prepreke postoje, oboje kažu. ljubav je ono što ih pokreće. Međutim za uspjeh je potrebno i stalno usavršavanje pa ako se odluči postati profesionalkom, Miju čeka i stručno obrazovanje.

Volje joj svakako ne manjka, a da nastavi istim tempom tjerat će ju san da svoje mirisne radove jednog dana izloži i na najvećim svjetskim natjecanjima parfumera.