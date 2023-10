Malenica u RTL-u Danas o 'duplom' pasu oporbe i zašto ministarstvo 'ne puni Zlatu Hrvoj Šipek'

Nastavljaju se svađe oko Izbornog zakona kojeg nemamo, jer se zbog propusta procedura mora ponoviti. Zato smo kao gosta u studio RTL Danas pozvali ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenicu.

Poslali ste zakon kasno. Zašto ne priznate pogrešku?

Zakon smo poslali na vrijeme, on je izglasan u Saboru 28. rujna i poslan je u Ured predsjednika Republike koji je ima tri dana do 1. listopada da potpiše zakon.

Ali Ustavni rok je osam dana?

Vlada i Sabor dostavili su zakon na vrijeme. Predsjednik je i u drugim situacijama potpisivao zakone kad je imao i kraći rok. Tako da ja ne vidim pogrešku niti Vlade niti Sabora.

Ali rok od osam dana je poštovan?

Poslano je na vrijeme. Sabor je izglasao zakon 28. rujna. Imamo odluku Ustavnog suda, u potpunosti smo ispoštovali odluku Ustavnog suda što se tiče sadržaja.

Ali predsjednik nije potpisao Zakon kako bi stupio na snagu 1. listopada?

Po mom mišljenju se tu vidi dupli pas, rekli bi nogometnim žargonom, između predsjednika i oporbe. Mi smo pratili što se događa i čekali hoće li predsjednik potpisati zakon do 1. listopada. Nije pa pripremamo izmjene zakon.

Zašto niste dopustili da Ustavni sud to presiječe, a ne ići u sukob?

Zašto bi Ustavni sud to presjekao?

Pa mogao bi? Maknuti postojeće datume i staviti da ne stupa na snagu nego 15 dana nakon?

Nema potrebe, mi kao odgovorna Vlada, donijeli smo zakon na vrijeme na Vladi i uputili u Sabor na vrijeme i ovdje ćemo izmijeniti odredbe zakone kako bi imali, ne kako kolegica Selak Raspudić kaže 'problem s najvažnijim izbornim zakonom', ovo je zakon koji uređuje izborne jedinice. Puno je važniji zakon koji uređuje izborni sustav, a to je Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor. Zakon ćemo izmijeniti na sjednici Vlade idući tjedan i poslat ćemo ga u Sabor.

Kažete predsjednik Milanović u dosluhu s oporbom - radi li Milanović neustavno?

Ne bih rekao da on radi neustavno. Imao je dovoljno vremena potpisati zakon i da od 1. listopada imamo zakon koji uređuju izborne jedinice. Međutim, on nije potpisao zakon, iako je imao gotovo tri dana, nije to učinio.

Vi ste pravni stručnjak - rok je osam dana (da potpiše izglasani zakon op.a). Istina?

On ima rok od osam dana, naravno. Ali imamo specifičnu situaciju u kojoj je Ustavni sud dao obvezu Vladi, zakonodavcu, da uredi pitanje jedinica. Dakle tri dana je predsjednik imao da potpiše zakon.

Vi svoju odgovornost tu ne vidite?

Ne vidimo.

Izborna godina je pred vratima, idemo li na parlamentarne izbore prije europskih, dakle na proljeće?

Sada je teško reći kad će biti parlamentarni izbori i kad će biti u odnosu na europarlamentarne izbore. Vidjet ćemo sljedeće godine. Postoje pravila i rokovi, tako da je teško reći kad bi izbori trebali biti.

Zašto ne odustanete od spornog Zakona o curenju informacija?

Temu curenja informacija stavili smo iako izmjene u Kazneni zakon. Imamo komparativni primjer u državama, u jednom postupku pred Europskim sudom za ljudska prava, sud je analizirao gotov o 30 država, a od njih 23 države imaju rigorozniji režim u odnosu na curenje informacija nego smo mi predvidjeli izmjenama i dopunama zakona.

Vodili smo se i probicima kaznenog postupka, zaštitom prava privatnosti...

Je li to na neki način neprovedivo i katastrofalno? Na neki način želite ušutkati javnost?

Ne bih rekao da želimo ušutkati javnost, ne znam kako mislite da mi ušutkavamo javnost.

Dobivate takve kritike, pravni eksperti odvjetnici su protiv toga?

Mi smo jasno istaknuli da je svakako dobrodošla da javnost zna o kaznenom postupku. Izvidi su tajni, istraga je nejavna, sama ta činjenica govori o važnosti tih faza kaznenog postupka...

Ali nećete odustati?

Ne, zakon ide u redovnu proceduru.

Zašto ne punite Zlatu Hrvoj Šipek? Tim se riječima požalila na izostanak podrške Državnom odvjetništvu.

Glavna državna odvjetnica i ja, odnosno Ministarstvo uprave, redovito komuniciramo po pitanjima važnim za rad državnog odvjetništva, tu bih istaknuo i povećanje plaća, poboljšanje infrastrukture, čitavo vrijeme komuniciramo, popravljamo zakonodavni okvir i Zakon o državnom odvjetništvu za koji ćemo predložiti izmjene u narednim danima.