RTL Danas uživo u Banjoj Luci Malim koracima Dodik godinama odvaja RS od BiH. Pitanje je koliko je međunarodna zajednica spremna daleko ići

U Banjoj Luci RTL-ova reporterka Ana Mlinarić uživo prati paradu povodom obilježavanja Dana Republike Srpske u svjetlu pojedinih spominjanja da je i moguće uhićenje Milorada Dodika. Ana Mlinarić izvještava da je na potezu Tužiteljstvo te tek treba vidjeti hoće li ono što napraviti s obzirom na to da i ranijih godina nikakvih poteza nije bilo i nije bilo procesuiranja vezanih uz obilježavanje ovog neustavnog dana. Neki odvjetnici smatraju da bi Tužiteljstvo BiH trebalo povući potez po službenoj dužnosti, da bi Dodik u tom slučaju mogao biti i fizički uhićen, ali pesimisti sumnjaju u to. Iako se čini kako je malo vjerojatno da bi Dodik mogao proglasiti odcjepljenje RS-a, on vrlo lukavo godinama donosi male odluke i radi male korake kojima RS odvaja od Bosne i Hercegovine. Ključno je sada pitanje kako će reagirati međunarodna zajednica i koliko su daleko spremni ići i kako uopće spriječiti Dodika u nizu neposluha koje radi svih ovih proteklih godina. Više pogledajte u videu