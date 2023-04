Mama dječaka iz Novske: ' Moj sin je jako uplašen. Ima ozlijede glave i noge. Očekujem da se vozač kazni'

Reporterka RTL-a Danas razgovarala je ispred zagrebačke Klaićeve bolnice s majkom ozlijeđenog 11- godišnjaka kojeg je pijani vozač u Novskoj udario i pobjegao.

Kako je vaš sin, kako se on osjeća, što vam je rekao?

Trenutno je još jako uplašen. Ima ozlijede glave, noge. Pod velikim je stresom i traumom.

Kako ste saznali što se dogodilo?

Moje dijete je išlo kod prijatelja da se igra i po povratku kući mu se to dogodilo. Saznala sam od dečka koji je bio u tom momentu blizu mog sina koji je također ozlijeđen, ali lakše. On je pritekao u pomoć mom sinu. A još jedan dečko koji je bio tamo držao je u rukama moje dijete dok nije došla Hitna pomoć jer je jako krvario iz glave.

Jeste mogli sada s njim razgovarati?

Razgovarala sam, ali je još uvijek jako slab. Boji se, jedva jede. Uplašen je i samo želi ići kući i da sve to zaboravi.

Vozač je bio pijan, nije imao vozačku, pobjegao je s mjesta nesreće. Što sada očekujete?

On je mogao usmrtiti moje dijete i još jednog dečka i još tko zna koga da ga nisu policija i ostali zaustavili. Tko zna što bi još napravio. Očekujem da bude pravedno i adekvatno kažnjen. Možda je mom djetetu ostavio posljedice i traume za cijeli život. Više nitko na cesti nije siguran.