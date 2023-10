Pjevušila je kruni kojoj se nadala lani 92-godišnja Margita. Te večeri kada je postala missica - sve joj je pomalo, kaže, bilo nevjerojatno.

"Iznenađena sam, ja nisam vjerovala. Bila sam i nekad lijepa kao mlada, bila sam zgodna, pjevala sam. Titi sam četiri puta pjevala", ispričala nam je gospođa Margita.

U mladosti je, govori nam, bila estradna zvijezda. Rođena Zagrepčanka živjela je dugo u Sarajevu, a već tri desetljeća njezin dom je Ivanić-Grad. I dalje pleše, koliko može, i to u potpeticama kojih ima na pretek.

"Imam pedesetak komada. Ne znam kome da dam. Imam 37 broj, nitko nema tako malu nogu", priznaje.

Pitali smo ju - a ne date se s naočalama, na što nam je rekla da je to njezin imidž. "I ne dam da mi vidite podočnjake", dodala je.

Gotovo svaki slobodan trenutak provodi u Udruzi umirovljenika u Ivanić-Gradu gdje je veselo. Potvrđuju to njezini prijatelji koji su također ponijeli laskave titule.

"Natjecali smo se supruga i ja, ja sam očekivao da će ona pobijediti, ali ona je miss simpatičnosti, nažalost nije ovo drugo", ispričao nam je gospodin Vlado koji je proglašen Misterom penzića.

Prva pratilja Miss penzića, gospođa Marica kaže da je Margita svima inspiracija.

"Jer je gospođa, to je jedna dama koja je u visokim godinama i koja je proživjela mnoge lijepe trenutke u životu kao i ja i danas ih proživljava i svi se moramo ugledati u nju", rekla nam je.

Izbori za miss i mistera umirovljenika već 8 godina se održavaju u udruzi, a slični diljem Hrvatske. Varanje ovdje ne dolazi u obzir. Na sve je mislio predsjednik udruge i nagradio pobjednike putovanjem u Mađarsku.

"Nema namještanja. Predstavnik žirija je bio iz Slovenije, dvije su bile iz Zagreba, prvi put u našoj udruzi i na taj način smo osigurali da ne bude namještanja nego da najbolji i najljepši pobjedi za miss 2023. godine", objašnjava predsjednik Gradske udruge umirovljenika Ivanić-Grada, Željko Brezovečki.

A ovogodišnja missica kaže, tajne njezine ljepote i dugovječnosti, zapravo nema.

"Ja sam pjevala od 3 do 6 ujutro, malo sam spavala. To je genetika. To sam naslijedila", priznaje Margita.

Pravila nema, ali ima volje za novim avanturama i želju - doživjeti stotu.