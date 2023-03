Prije 54 godine su se autostopom uputili na koncert Beatlesa u Liverpool, a sada Marica i Mijat planiraju novu avanturu. Autostopom će u svibnju ponovno u Liverpool, ali ovoga puta zbog nastupa Leta 3.

"Sviđa mi se dinamika, sviđaju mi se ti njihovi performansi..To je mladost-ludost, iako nisu ni oni više tako mladi. Prlja, je li tako, on je u lijepim godinama, ali on je u duši mlad. Ja sam pedagog i ja sam na neki način isto tako u duši mlad i imam neke svoje djetinje gluposti", kaže Mijat Barišić-Ružić s Vira.

Oboje su rodom iz Slavonskog Broda i zajedno su još od studentskih dana. Uživali su putovati autostopom po cijeloj Europi

"Spavali smo i na klupi u Hyde parku u Londonu, i u Amsterdamu, odnosno izvan Amsterdama u stogu sijena, i na tavanu noćnog kluba smo spavali. Svud smo spavali, snalazili smo se.. Stopirali smo automobile svih marki, i kamione, i kombije. Još nismo stopirali traktor i nismo stopirali avione. Evo to nam je sad prilika", kaže Marica Barišić-Ružić.

A priliku su imali upoznati i slavne Rolling Stonese kad su se iz inozemstva vraćali u Zagreb baš zbog njihovog koncerta. Kako su sjeli iza njih, Mick Jager im se obratio, dao Marici autogram, a ona ga je naučila i nekoliko riječi hrvatskog

"Thank you" in Zagreb – hvala, "please" in Zagreb – molim. I onda su oni to ponavljali i on i Charlie Watts. I onda tak smo se smijali, baš smo se smijali, i oni su bili raspoloženi", prepričava gospođa Marica.

Iako voli i tamburaše, Mijata je supruga zarazila rock glazbom, pa prate i domaću scenu

"A sad vidimo Let 3, oni imaju još luđe ideje. Mi smo htjeli biti na još luđem koncertu jer znamo da će naši dečki tamo izvesti pravi show", dodaje gospođa Marica.

Iako su odavno djed i baka, umirovljeni pedagog i nastavnica hrvatskog još uvijek svako putovanje doživljavaju kao veliko uzbuđenje.

"Mi smo se promijenili dosta, ali još možemo dići palac. Još možemo stopirati", kaže gospodin Mijat, a Marica dodaje:

"Mi smo nekadašnja socijalistička hipi generacija. Hipici"

I pravi fanovi kojima bi se makar kratkom vožnjom na traktoru s Letovcima ispunila velika želja.