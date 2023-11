U vukovarskoj četvrti Borovo naselje obilježena je 32. godišnjica stradanja hrvatskih branitelja i civila koje su JNA i srpska paravojska zatekli u tvornici Borovo Commerce koja se koristila kao sklonište i pričuvna ratna bolnica. Istoga dana ubijena je 51 osoba, mnogi su mučeni i odvedeni u logore, a za 48 kojima je sudbina nepoznata i danas se traga.

Predsjednica Udruge roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja "Vukovarske majke" Manda Patko s dugom je rekla: "Jako teško je živjeti bez najbližih, teško je nama suprugama, našoj djeci, a još je teže majkama koje traže još svoju djecu."

Marija Šestan majka je nestalog sina Tomislava: "To vam je tako… svi šute, nitko neće reći, a mi tapkamo u mjestu, iz godine u godinu. Evo, već 32 godine. Više ga tražim nego što je on imao godina, on je imao 21 godinu."

Milka Pančić majka je majka nestale kćeri Jelene: "Ne znam da li će im proraditi savjest, samo da mi kažu gdje je, da je pronađemo, njene posmrtne ostatke jer svjesna sam - da je netko živ već bi se javio u 32 godine."