MANJE REŽIJE, A ČUVA OKOLIŠ Marija uložila u solarne panele, po 8 mjeseci dobiva prazne račune za struju. 'Plus još punim i električni auto'

Manji troškovi režija i očuvanje okoliša - i to je moguće i to preko solarnih panela. Država za kućanstva pokriva 50 posto troškova ugradnje, za to je spremno 12 i pol milijuna eura, a koje uvjete morate ispuniti i kako se prijaviti? Više u priči RTL-ove reporterke Dajane Šošić.