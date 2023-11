HŽ-ovac Marko Lončarević sinoć je pokazao koliko je predan poslu. Na željezničkom je kolodvoru u Dugom Selu zaustavio vlak koji je iskočio iz tračnica.

Za RTL Danas je ranije glasnogovornica HŽ Infrastrukture rekla da će Marko dobiti novčanu nagradu i javno ga pohvalila zbog hrabrosti, znanja i brze reakcije.

Sada je i on uživo za RTL Danas u razgovoru s našom reporterkom Kristinom Čirjak ispričao što se dogodilo.

"Sinoć sam radio. Prilikom prolaska vlaka Koprivnica-Zagreb, dočekao sam ga na predviđenom mjestu. Kada je više od pola vlaka prošlo uočio sam da iz zadnjeg kotača na vagonu", rekao je Marko. Kaže, prvo je mislio da je zadnji vagon prikočen, ali to nije bio slučaj. "Kada se vagon približio na pedesetak metara od prometnog ureda, vidio sam da je iskočio iz tračnica jer je 'skakutao' kraj kolosijeka", opisao je. Odmah je počeo razmišljati što napraviti.

"Razmislio sam koje su opcije za zaustavljanje. Jedna je bila davanje signalnog znaka 'stoj' strojovođi, no vido sam da je već prošao izvozni signal, odnosno, čelo vlaka je napustilo kolodvorsko područje. Jedini mogući način da se vlak brzo zaustavi bilo je skočiti na vlak, na sam vagon, povući slavinu zračnog voda te prisilno ispustiti zrak iz glavnog zračnog voda da bi se vlak zaustavio", prepričava Marko dramatične trenutke.

Na pitanje je li to opasno rekao je da je devet godina kao manevrista s jako dobrim 'dečkima' koji su mu pokazali stvari koje sue svakodnevno rade s vagonima u pokretu. "Tako da sam imao neko iskustvo oko kočenja vagona u pokretu", rekao je Marko.

Kaže, ni u jednom trenutku nije dvojio što će učiniti. "Nisam jer sam znao da je to jedini način da se odmah zaustavi vlak. Da sam, recimo, zvao da se isključi napon, to bi potrajalo minutu ili dvije, a do tada bi već vlak prošao peron i tko zna gdje bi se zaustavio. Šteta bi bila puno veća i željeznički promet bi bio onemogućen na više kolosijeka", istaknuo je.

Sam strojovođa u vlaku vidio je da je Marko povukao "slavinu" i da vlak koči. Čim je vlak stao, nazvao je prometni ured i tada mu je rekao što se dogodilo. Vagon su odvezli, a očevid će pokazati što se točno dogodilo.

