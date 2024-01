Dvojica maskiranih razbojnika ušla su im u kuću, pretukli su stariju ženu i trudnicu. Potom su ih vezali, i uz prijetnju da će nauditi djecio, opljačkali. Dogodilo se to u mjestu Bokšiću kod Našica, a trudnica Emina Bezjak je nakon puštanja iz bolnice ispričala kako je sve izgledalo.

"Mene i svekrvu su zavezali. Kada se probudila moja kćer Anamarija, zavezali su mi jednu ruku. Uzela sam malu u krilo, a oni su prijetili da će je ubiti nožem. Držala sam je i vikala da mi ne ubiju kćer", prepričava Emina.

Život nje i njene obitelji visio je o niti. "Svekrva je bila u kuhinji. Zaključala je vrata i pitala me čujem li lupanje", govori Emina. U svom pohodu da opljačkaju kuću, razbojnici su ih i fizički napali. "Najviše sam dobila u glavu. Inače imam problema s glavom. Imala sam prije tri godine migrenu i sada me boli od stresa. Sada me uhvatilo i osjećam se kao da mi netko zabija nož", kazala je Emina.

Njezin suprug Zoran za vrijeme napada na suprugu i majku bio je na poslu. Nakon brojnih poziva i poruka susjeda odmah je dojurio kući. "Kucao, sam na vrata, ali sve je bilo zaključano. Kada samo ušao imao sam što vidjeti - majku koja je bila pretučena i koju ni vlastiti sin nije mogao prepoznati", govori potreseni suprug.

Nakon što su pronašli svoj plijen, napadači su pobjegli. Brzom intervencijom policije odmah su pronađeni i uhićeni. Tereti ih se za dva kaznena djela, potvrdila je glasnogovornica PU osječko-baranjske, Edita Roterbauer. "Tereti ih se za razbojništvo i tešku tjelesna ozljedu. Teška tjelesna ozljeda zato što je žena od 64 godine zadobila teške tjelesne ozljede i zadržana je u Općoj bolnici u Našicama", objasnila je glasnogovornica.

Ovakav slučaj Bokšić ne pamti pa je zavladao strah među mještanima. "Svi smo u strahu. Više nitko nemamo mira. Kada auto dođe pred kuću, ako netko pokuca, pozvoni, mi više nitko nemamo mira”, kaže Ljiljana. Žrtvama slijedi fizički i psihički oporavak, a razbojnicima, nadaju se, višegodišnji zatvor.