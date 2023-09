Maslina i do 70 posto manje nego lani. S proizvođačima smo pričali o cijenama i saznali kako spasiti masline

Lani su se grane mladih maslina u masliniku Denisa Plastića u Nadinu savijale od težine plodova, a ove godine neće sigurno. Neke su masline rodile, a neke ne, pa će urod biti barem 30 posto manji.

"Ove godine oblica je pokazala taj neki svoj dio alternativne rodnosti. Stabla koja su dala prošle godine otprilike 10-ak kila ovu godinu daju kilu do dvije. Ona koja su prošle godine imala manji prinos daju veći", kaže proizvođač ulja Denis Plastić.

Proljetnu oplodnju cvijeta masline omele su kiše i maslinov moljac, ali utjecaja je imala čak i prošlogodišnja suša.

Željko Pavlović, viši stručni savjetnik za hortikulturu Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede, smatra da je više faktora utjecalo na loš urod po pojedinim područjima uključujući i mikroklimu.

"Maslina rađa na prošlogodišnjim mladicama. Znači, mora imati vegetativnu povijest rodnih izboja koji su osnova za rod sljedeće godine. Toga prošle godine nije bilo upravo zbog suše te iscrpljenosti" pojašnjava Pavlović.

Ima maslinika gdje je pola maslina dobro rodilo, a polovica ne, ali i onih u kojima uopće nema uroda, pa će prosjek rodnosti biti općenito nizak. U pojedinim dijelovima Dalmacije urod će u odnosu na prošlogodišnju rekordnu berbu biti i do 70 posto manji, u odnosu su na prosječne godine do 50 posto manji. Što znači da će biti i manje ulja, a to onda dovodi do pitanja potrošača znači li to i da će mu rasti cijena.

Računa se da polovicu hrvatskog tržišta osigurava uvezeno ulje, a drugu polovicu ono iz domaće proizvodnje.

"Ulje se proizvodi godina za godinu i mi ćemo sigurno, pogotovo oni koji će imati manje, mi ćemo sigurno modelirati cijenu na više. Nema druge. Ulazni troškovi su otišli skoro između 50 i 75 posto više", kaže Radoslav Bobanović, proizvođač maslinova ulja iz Polače, a njegov kolega Denis Plastić iz Nadina dodaje:

"Ne znam kako stoje kolege iz Istre i oni na jugu Dalmacije, međutim, ali vjerujem da se cijena ulja maksimalno može mijenjati nekakvih 10 posto u odnosu na ovu godinu sada."

Nakon zadnje kiše stvorili su se i uvjeti za razvoj treće generacije maslinove muhe, pa se poznati maslinar brani sprječavanjem parenja mušice preko mamaca s feromonima, ali i ekološkim pripravcima za polijevanje ploda

"Protiv muhe se borimo s glinom. Najviše glina kaolin, obično mlijeko i sumpor zato što to mlijeko bolje poveže i traje duže, tako da se muha jednostavno muči da probije ovaj film kojeg mi stvaramo s tim našim koktelom. I mi imamo ubode, ali oni su sterilni. Nema ih značajno, ovdje čak ne možete vidjeti ni jedan", otkriva Bobanović tajne eko proizvodnje.

Mušici ne odgovara ni toplo vrijeme, pa što se duže zadrži toplo i suho vrijeme poput današnjeg, dobra je vijest da bi kvaliteta ovogodišnjeg uroda mogla biti izvanredne kakvoće.

