KRENULA BERBA Maslinarima teško pronaći radnu snagu za berbu, u pomoć došli ekološki proizvođači: 'Nikad ovo nismo radili, bio nam je izazov'

U Hrvatskoj na jugu berba maslina, na nekim područjima već je u punom jeku. No proizvođači se žale da je problem pronaći radnu snagu. Maslinar iz Kaštela snašao se tako da je pozvao kolege - ekološke proizvođače - u berbu. Neki su se prvi put okušali u tome, ali su zadatak uspješno savladali. Ulje znamo nije jeftino - a neki najavljuju i podizanje cijena. No naš sugovornik tvrdi da za to nema razloga. "Ove godine smo se čuli obitelj Pensa, Ivan je rekao da im fali radne snage za berbu maslina. Kako mi na kopnu nismo nikad ovo radili, tako nam je ovo bio izazov", govori Ljiljana Diktić, vlasnica OPG-a iz Čazme. "Po meni s obzirom na to da se ulozi nisu mijenjali po pitanju ulaganja u maslinarstvo, cijene bi trebale ostati iste", kaže Ivan Pensa, proizvođač ekološkog maslinovog ulja.