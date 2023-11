UPORNI U SVOM NAUMU Masovni prosvjed Slavonaca najavljen za idući četvrtak! 'Zdrave svinje su nam ubijene. Blokirat ćemo teretne prijelaze'

'Nisam vjerovao da nam takozvani premijer može takve gluposti pričati. Okej, ja se slažem s premijerom, on je danas mene osobno prozvao i ja ovim putem pozivam i njega. Ja nemam svinja, to je činjenica. Nemam svinju, tu se potpuno s njim slažem, ali ja nemam ni pekaru, pa jedem kruh. Nemam ni benzinsku pumpu, a vozim auto. Pa što bih ja sad trebao, ako nemam svinje da pasem travu? Pa ako će on past neka pase', kaže Milenko Bilić iz Stožera za obranu hrvatskog sela