Mate Uzinić ekskluzivno za RTL Danas o zlostavljanju djece: 'To nije samo grijeh nego i zločin'

Crkva poziva žrtve zlostavljanja da se jave, a predsjednik Povjerenstva Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika, Mate Uzinić, poručio je da krivci moraju odgovarati, a ako treba i završiti u zatvoru. Reporterka RTL-a Ida Balen ekskluzivno je razgovarala s riječkim nadbiskupom Uzinićem.

Na pitanje što znači da Crkva treba staviti žrtvu na prvo mjesto, pojasnio je da u suočavanju s određenim problemom zlostavljanja trebaju gledati na žrtve i njezine potrebe prije nego na zlostavljača i ugled Crkve.

Sada je pojasnio da se kažanjavanje grijeha primjenjivalo i do sada, ali da su kasno počeli s tim.

"Mislim da je to slično kao i u obiteljima. Teško se suočavamo s činjenicom da netko od članova naših obitelji čini nešto što je loše i onda pokušavamo to rješavati na druge načine. Naravno, to onda onima koji su žrtve te osobe najviše šteti. Tako je to, nažalost, bilo i u Crkvi. Zahvaljujući između ostalog i novinarima postali smo svjesni da to nije put i da moramo tražiti druge putove i da moramo tražiti i pomoć onih koji su kompetentniji od nas u tim situacijama. Naravno, radi se o nečemu što nije samo grijeh nego i zločin i kao takav treba biti sankcioniran i od civilnih, odnosno državnih struktura, sudskih struktura pojedine države", rekao je Uzinić.

Kazao je da treba odgovarati svatko tko je počinio kazneno djelo.

"Budući da je član Crkve i Crkva ima svoj pravni sustav, u crkvenim strukturama i budući da smo mi dio društvene zajednice i u društvenoj zajednici kao i svatko drugi. Problem je ponekad s činjenicom da su na državnom području, na području kaznenog zakonodavstva pojedinih država možda određene stvari zastarjele jer se na vrijeme nije s njima suočavalo pa je onda možda to razlog da netko neće biti osuđen na toj razini. Ali svakako katolička crkva je tu zastaru za pojedina djela produžila, za neka i ukinula, osobiti kad je riječ o zlostavljanju maloljetnika, onda se drukčije pristupa tom problemu zastare", dodao je Uzinić poručivši da ako netko ne bude sankcionrian na "civilnom području", trebao bi biti na "crkvenom području".

Pozvao je sve žrtve da se jave i progovore o zlostavljanju koje je su pretprjele.

"Prije svega pozivam zlostavljače da se sami prijave jer to je jedini način na koji mogu izaći iz te situacije i krenuti putem ozdravljenja, a onda pomoći na taj način i samim žrtvama da se lakše suoče s tim pitanjem jer nije se uvijek lako žrtvama nositi s tim i često žrtve imaju osjećaj da su one krive. Poručujem im da krivnja nije na njima, nego na zlostavljačima i da se ne boje izići u javnost, prrijaviti bilo crkvenim, bilo civilnim institucijama ono što im se dogodilo", kazao je.

Kome se javiti i kako se prijaviti? Pojasnio je da bi na internetskim stranicama svake biskupije trebali postojati telefoni i mailovi na koje bi se moglo obratiti za zlostavljanja koja su se dogodila u crkvi. Dodao je da se mogu prijaviti i policiji, Državnom odvjetništvu te drugima koji im mogu pomoći da pretrpljeno zlo bude primijećeno te da počinitelj bude sankcioniran.

Teško će znati što će koji biskup napraviti i hoće li razgovarati sa žrtvama kao što to čini papa Franjo, ali poručuje da bi bilo dobro razgovarati sa žrtvom jer joj se razgovorom može puno pomoći, a posebno jer žrtve često sa sobom nose osjećaj krivnje.

"Taj razgovor s biskupom, koji će im na neki način pomoći da stave stvari na svoje mjesto, vjerujem da im može pomoći u nadilaženju tog osjećaja krivnje", kazao je u Uzinić.

Nada se da će se na taj način spriječiti pošast zlostavljanja u Crkvi, a rekao je i da je Crkva poduzela korake kako se to više ne bi dogodilo.

"Ako se i dogodi zlostavljanje, ono što se više ne smije dogoditi jest da se ne znamo nositi s tim problemom i da ga ne tretiramo onako kako se zlostavljanje treba tretirati. Mi smo napravili mehanizme da se ne može više dogoditi zataškavanje bilo kakvog zlostavljanja", zaključio je riječki nadbiskup Uzinić.