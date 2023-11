Matija iz Sotina: 'Kad bi mu našla kosti bilo bi mi kao da je oživio, kao da je došao tu,kao da je s nama'

U Vukovar pristižu ljudi iz cijele Hrvatske jer sutra će gradom herojem proći ponosna i tužna 25. kolona sjećanja. Očekuje se dolazak 100.000 ljudi, a oni koji nisu na vrijeme rezervirali smještaj, neće ga moći pronaći kilometrima daleko jer sve je zauzeto.

Središnji komemorativni program obilježavanja vukovarske tragedije počinje večeras u krugu Nacionalne memorijalne bolnice odakle će i sutra ujutro krenuti kolona sjećanja prema planu organizatora uz HOS na čelu, od čega ne odustaje gradonačelnik Ivan Penava.

U 25. Koloni sjećanja bit će i mnogi koji 32 godine poslije ne znaju sudbinu svojih najmilijih. Jedna od njih je Matija Kušić iz Sotina koja poručuje da bi bila najsretnija kada bi imala grob i mjesto gdje može upaliti svijeću za svog supruga.

"To bi bilo kao da je kao da je oživio, kao da je došao tu i da je s nama. Bila bih najsretnija da nađem kost i da imam grob i gdje upaliti svijeću. Ali, nažalost, bojim se da ga nećemo naći", priznala nam je.

Odgovore na brojna pitanja traži i gospođa Jelena Baketa iz Vukovara koja je izgubila sina.

"Kud god sam išla, a obišla sam pola svijeta, čak sam davala i u novine u Australiji i ništa još nisam saznala o svom Goranu. On je nestao iz vukovarske bolnice i imam informacije da je bio u onom autobusu koji je nestao, a je li netko pronađen iz tog autobusa ne znam, to još nisam čula. Vjerovatno nije pronađen nitko. Gdje su ih odvezli i što su s njima napravili, to samo dragi Bog zna", prepričava nam.

Teški su ovo dani za Vukovarca Roberta Bestrcana. "Ne možete to opisati riječima, teško je", dodao je.