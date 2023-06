Medvjed stigao i do metropole. Snimili ga u Stupniku. Otkud je došao i što je radio?

Nakon medvjeda koji je posjetio Kostrenu, još jedan se opasno približio gradskim ulicama - ovog puta životinja je stigla blizu glavnog grada. Lovačke kamere snimile su ga više puta posljednjih mjeseci. Što je medo radio u Stupniku?

Skitao se i pojeo kukuruz kojeg su lovci na ovom mjestu ostavili za divlje svinje.

Nadzornim kamerama nije mogao pobjeći.

Ivica Jug, predsjednik Lovačkog društva Sokol iz Stupnika kaže: "Ovo je prvi put da je medo viđen na našem području, nalazimo se 10 kilometara od Zagreba. Do prvih kuća je samo tri kilometra".

"Možda su izgubili svoj pravac pa se spuštaju među ljude i kuće. Ne pamtim medu, jelena i divljih svinja ima na pretek. Sigurno se odozgo spuštaju, nemaju otkuda, ali vidiš da idu i malo u gradove, ali ne vjerujem da im je rane ponestalo", govori Josip Čurak iz Stupnika.

"Ako je divlja svinja na Španskom zašto medo ne bi bio tu sad. U dvorište ne može jer je zatvoreno, ali tu po cesti dođe pozdravimo se i idemo dalje", dodaje Dušanka Glunmac.

Nikad nije bio bliže Zagrebu.

"Kada govorimo o približavanju medvjeda Zagrebu, mislim da je ovo najbliže što smo do sada imali, da", govori Slaven Reljić s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. "To je prvi takav slučaj. Radi se o medvjedu starom oko 2 i pol godine, on se osamostalio od majke, sad je sam pa u potrazi za hranom. Traži neku sigurnost", dodaje.

Lovci pretpostavljaju da se medo spustio sa Žumberka.

Nikola Trgovec, lovnik u Lovačkom društvu Sokol, Stupnik tvrdi: "Prije nego se pojavio kod nas viđen je u lovištu na Horavatima pa je pretpostavka da tu kruži".

Postupanja interventnog tima neće biti jer stupnički medo se ponaša pristojno, za razliku od onog iz Kostrene koji je naposljetku odstreljen.

"Pa ovaj medo nije radio probleme u naseljima, da je došao u blizinu naselja mi bismo pratili daljnja zbivanja i onda se dogovaraju daljnja postupanja", kaže Reljić.

U našim šumama, gorama i planinama ih je oko 940, ali nekima od njih očito se više sviđaju gradske ulice.