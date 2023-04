Medvjedi u Umagu! Predsjednik Lovačkog saveza daje savjete što nikako ne smijete raditi kada ih uočite

RTL-ova reporterka Petra Fabian Kapov javila se iz Umaga, gdje je posljednji put viđen medvjed.

"Iako je nama u Istri vrlo teško povjerovati da bi medvjed uopće stigao ovdje kod nas, ali dogodilo se već nekoliko posjeta. Najbliže kućama dogodilo se prije devet godina kada je došao do samog centra Umaga", rekla je.

Ovaj medvjed kruži po šumi, ne zna se točno gdje. Više o svemu otkrio je gost RTL-a Gracijano Prekalj, predsjednik Lovačkog saveza Istarske županije.

"U sjevernom dijelu Istre medvjed živi cijelu godinu, to je populacija medvjeda koja je povezana sa medvjedima iz Slovenije i Gorskog kotara, međutim ovo gdje je viđen posljednjih nekoliko dana to nije područje na kojem se on nalazi, ali u vrijeme parenja i nakon zimskog sna kada pronalazi hranu", kaže Prekalj.

"Činjenica je da se ne treba bojati medvjeda, a ako netko šeće svog kućnog ljubimca, važno je da ga drži na uzici", poručuje Prekalj pa dodaje:

"Potrebno je naglasiti da medvjedi imaju jako istančan sluh i miris i čak sto puta jači od ljudskog i zato je važno da kad se boravi u prirodi biti malo glasniji pa se životinje onda same udalje i da se ne osjećaju ugroženo", zaključio je predsjednik Lovačkog saveza.