Mehanizam solidarnosti u pilot fazi: Kako će funkcionirati europski SOS za lijekove? '

Prošla zima je itekako pokazala što znači kad nedostaje lijekova.

"Svakakvih lijekova je nedostajalo, naizmjenice nečeg više nečeg manje. Od antidepresiva, lijeka za tlak, lijeka za srce. Najveći problem su bile nestašice antibiotika. Za djecu su uvijek hitnije situacije, jer kad treba, treba hitno“, rekla je magistra farmacije, Marina Marušić Fojs.

Zato se i u nekim ljekarnama iz gotovih lijekova ili čistih aktivnih tvari pripremaju lijekovi za djecu ili odrasle. Prošle godine samo u ovoj napravili su ih stotinu. Da nestašice ne bude kreće se s takozvanim europskim SOS-om za lijekove.

"Napravili su jedan mehanizam koji je jedno centralno mjesto gdje se prikupljaju podaci u zemljama gdje će zemlja prijaviti da joj fali neki lijek, a zemlje članice ako imaju viška će obavijestiti da imaju i dati Hrvatskoj ili nekoj trećoj zemlji", rekla je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Inače, u Hrvatskoj postoji i izvanredni uvoz lijeka kojim se uz suglasnost regulatornih tijela nabavlja iz druge zemlje.

"Europski dobrovoljni mehanizam solidarnosti trenutačno je u pilot fazi, a osmišljen je kako bi koristio državama članicama koje su suočene s kritičnim nestašicama lijekova", kažu iz Agencije za lijekove .

I to uz uvjet da su se iscrpile sve druge dostupne mogućnosti.

"Prošla sezona mislim da je svima pokazala što znači kad dođe do nestašice lijekova kao što su antibiotici koje svi uzimamo zdravo za gotovo, tako da je pitanje zapravo ključno koji to kritični lijekovi i tko će odrediti da su to ti kritični lijekovi, sigurno znam da su antibiotici, lijekovi za respiratorne tegobe", kaže Milka Kosanović, direktorica za odnose s članstvom u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Do kraja ove godine Europska agencija za lijekove u suradnji s nacionalnim izradit će popis "kritičnih lijekova".

"Za sada nemamo ništa od antibiotika što zvoni da bi mogle biti nestašice, uglavnom je riječ o lijekovima za kronične bolesti, ova zima nije još pokazala zube i ne znamo što će nam faliti", rekla je Ana Soldo.

Naučili smo na prošloj, pa bi sljedeće zime trebala krenuti europska zajednička nabava antibiotika i lijekova protiv respiratornih virusa.