BIZARNO U STUDENTSKOM CENTRU Mesar stavio bombu u vrećicu kolegi u auto: 'A onda je sutra došao na posao. Šokirali smo se...'

Bomba u Studentskom centru u Zagrebu. I to nije, kao što najčešće biva, lažna dojava. Šef skladišta prehrane stvarno je pronašao bombu. Mesar Studentskog centra je kolegi ručnu bombu ostavio u automobilu u vrećici, dok je vozilo bilo na službenom parkiralištu. Mirko Bošnjak, ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu,otkrio nam je detalje nevjerojatnog slučaja: 'Sutradan se normalno pojavio na poslu što je nas malo šokiralo. Tražili smo pisano očitovanje, nama je taj kolega to priznao i dostavio kopiju policijskog zapisnika temeljem kojeg se vidi da su oni njemu napravili pretres kod kuće u kojem je on priznao da je on to njemu stavio u šali.' Bombu je 31-godišnji šef skladišta prehrane pronašao prošlog utorka kad je došao kući u Zagorje, a sve o ovom bizarnom slučaju pogledajte u prilogu naše reporterke Kristine Čirjak.