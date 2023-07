Meteorologinja RTL-a o strašnom nevremenu: 'Sve je bilo dobro prognozirano, ali nažalost ovo nije kraj'

O nevremenu koje je prošlo - razlozima, nastanku, ali i onome što nas čeka voditelji RTL-a Danas razgovarali su s prognostičarkom Anom Bago Tomac.

Strašno nevrijeme - što se dogodilo i je li se moglo predvidjeti?

"Pa došlo je do poklapanja svih potrebnih uvjeta, može se reći i sastojaka da se razvije ovako snažno nevrijeme. Jedan od njih, to jest jedan od najvažnijih je jako zagrijavanje - što za ljetne mjesece nije neuobičajeno, a mi znamo da smo danas na kraju još jednog toplinskog vala i to takvog u kojem su padali mnogi temperaturni rekordi diljem Europe!

Ovaj olujni sustav zapravo dovuklo nam je jako zapadno strujanje i to iz Slovenije koji je došao, da tako kažem, na idealno pripremljene uvjete kod nas da se ta ogromna oluja održi ili još pojača!

Što se tiče prognoze, nevrijeme je dobro prognozirano i jučer, nesigurnost je bila samo točno reći kad će biti ta najgora dva sata, ali uz radarska i satelitska mjerenja, početak se mogao dobro predvidjeti barem sat vremena unaprijed, plus minus 10-ak minuta", kaže.

Do kada ovako i što nas čeka večeras?

"Nažalost, ovo nije kraj - još će večeras, odnosno noćas biti jake kiše i grmljavine i znamo da će najgore opet biti pogođeni zagorje, šire zagrebačko područje i da će se hladna fronta kretati dalje na istok. Opet očekujemo jake, možda i olujne udare vjetra i tuču. Pritom će olujne ćelije povremeno jačati, ali u nekim područjima i slabjeti - tek će se sutra vidjeti prave posljedice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema nekim statistikama superćelija, odnosno oluja koja nas je pogodila 13.7. bila je najdugotrajnija ikad zabilježena u Europi - prošla je 1200 km i čak pet zemalja prije nego se ugasila! Večeras očekujemo slično - od Austrije preko Slovenije i Hrvatske pa dalje u Srbiju", zaključila je.