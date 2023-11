Advent se uskoro otvara i u Zagrebu, uz brojne lokacije u centru grada, a s jedne od najpopularnijih javila se RTL-ova reporterka Maja Oštro Flis. Kazala je da je led sprema, posljednje pripreme su još uvijek u tijeku, postavljene su brojne ugostiteljske kućice. Službeno otvaranje samog ledenog parka i klizališta bit će 2. prosinca.

Nekoliko dana ranije 29. studenog bit će otvorene brojne ugostiteljske kućice, znamo da će biti i bogata gastronomska ponuda. Što je novo ove godine, kakve su cijene i što sve možemo vidjeti u ledenom parku ispričala je Slavica Olujić Klapčić, direktorica Ledenog parka.

Što se sve može vidjeti ovdje u ledenom parku, što sve posjetitelji mogu vidjeti kad dođu?

Osim našeg standardnog i glavnog sadržaja, a to je klizanje, bogata gastro ponuda na 15 kućica također imat ćemo jako lijepe instalacije Muzeja iluzija ove godine, to nam je jedna od novosti uz kupnju karte za klizanje možete na taj način dobit čak i popust u Muzeju iluzija za posjet njihovom muzeju i možda jedan od glavnih noviteta ove godine je upravo

ova predstava na ledu s kojom ćemo otvoriti klizalište 2.prosinca, reprizirat će se svaki tjedan srijedama u terminu od 19.30 pa će naši posjetitelji koji nisu stigli na otvorenje moći to vidjeti i tijekom adventa.

Što je s cijenama, jesu li ulaznice poskupjele u odnosu na prošlu godinu?

Nešto sitno, ta osnovna cijena. Al ustvari imamo toliko pogodnosti, da su neke cijene rekla bih čak možda i jeftinije od prošle godine. Tako da cijena klizanja varira ovisno o terminu, ovisno o pogodnostima, od dva do četiri eura. Najskuplja karta znači je 4 eura u nekom večernjem terminu, ali imamo zaista popuste i za umirovljenike i za studente, imamo

obiteljske karte koje smo ove godine uveli, tako da ja vjerujem da će naši posjetitelji biti zadovoljni.

Znam da je ledeni park jedna od najomiljenijih adventskih lokacija u Zagrebu, lokacija gdje dolaze cijele obitelji i mali i veliki, što očekujete, kakav broj posjetitelja? Nešto više od prošle godine ili?

Očekujemo velik broj posjetitelja, uvijek očekujemo više nego prošle godine, iako je prošle godine bila odlična posjećenost, već sad nam se najavljuju grupe izvana znači iz Ljubljane i slično. Očekujemo i puno obitelji i mladih koji ovdje dolaze uživat u nekakvim večernjim i dnevnim satima na klizalištu.

Još uvijek božićne lampice nisu upaljene, park još uvijek službeno nije otvoren, led je postavljen, što još treba obavit prije samog otvorenja?

Evo, mi smo još u radovima, imamo još dosta tih detalja za završit, od samih dekoracija i slično. Lampice su postavljene, ali ne smijemo ih još upaliti. U srijedu nam ide zagrijavanje

i u principu mi ćemo ovu zaštitnu ogradu građevinsku koja je sada ovdje najviše zbog kako bi rekla sigurnosti građana jer sad je još uvijek tu gradilište i puno strojeva, da se nekom ne bi nešto dogodilo. Tako da 29.od ujutro mičemo ogradu i lokacija je službeno otvorena u sklopu tog zagrijavanja, međutim nećemo upaliti još lampice do 2.12. kada imamo zaista i svečano paljenje lampica i lijepu predstavu na ledu i idemo reći službeno otvorenje koje je u sklopu službenog otvorenja cijelog Adventa .

I onda kreće adventska božićna čarolija?

Onda kreće božićna čarolija, onda ćete stvarno moći uživati u milijardu lampica koje su ovdje na trgu trudili smo se da to uredimo što je ljepše moguće, još ljepše nego prošle godine i mislim da će svi biti zadovoljni led je odličan sad već je to jako dobra razina naše klizačice kreću s probama već sad u nedjelju tako da, evo, sve ustvari ide po planu. Zadovoljni smo.