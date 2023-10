Milorad Dodik za RTL Danas: 'Mi nismo slobodni u BiH, to nije naša zemlja, u njoj ne možemo ostati'

Tereti ga se za nepoštivanje odluka Visokog predstavnika i prijetu mu do pet godina zatvora, ali Milorada Dodika za to nije briga.

Nakon suđenja, prilikom kojeg se odbio izjasniti krivimdao je intervju našem reporteru Mariju Juriču.

Kažete kako je ovaj sudski proces da se Republika Srpska odvoji i od Sarajeva i od BiH, stalno spominjete tu ideju odcjepljenja. Hoće li se to dogoditi?

U suštini i ovaj proces, ovaj cirkus pravni i svaki ljudski najviše ide na štetu BiH jer ako postoji zemlja koja trpi da joj dođe stranac i napiše neku normu, a da sud postupa po njoj kakva je to zemlja? Od svega je najbolje da u njoj vlada mir.

Zato ja pričam o BiH u kojoj nema smisla biti. Što se nas tiče, mi nismo slobodni u BiH, ona nije naša zemlja da u njoj možemo ostati. Prva prilika koja se pruži mi ćemo ju iskoristiti.

Visoki predstavnik Christian Schmidt kaže kako ne isključuje mogućnost vaše smjene.

Tko je visoki predstavnik? To je samo mišljenje da on može mene smijeniti. Moj odgovor na njegovo mišljenje je odgoj u kući. Pa on stalno govori da Bosne nema. Sad smo mi na udaru, ranije je bio Čović. Stalno mu je netko na udaru. On je stalno u pravu, ali uvijek je samo netko drugi kriv. Došao sam na sud da pokažem koliko je to sve apsurdno.

Kakvi su vaši odnosi s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Koja je tajna vašeg odnosa?

Nema nikakve tajne. Radi se o normalnom čovjeku s kojim imam dobre odnose. Nit sam ja njemu dužan, nit je on meni dužan. jednostavno dijelimo normalne stvari. On je važan državnik. Ja njega cijenim iz tog razloga. Vodi dobro i uspješno svoju zemlju, na pravi način i brine se o njezinom suverenitetu.

Što je to bilo toliko važno da ste vi odletjeli helikopterom na Hvar?

Nismo se vidjeli nekoliko mjeseci. On je bio nekoliko dana na odmoru. Čovjek je bio tamo, ja sam pitao 'jel se možemo vidjet?' I ja sam došao. Mogao je i biti u nekom drugom mjestu u Hrvatskoj.

Je li jedna tema bila i razgovor o odšteti o presudi zagrebačkog suda vezanu uz odštetu za ratne zločine?

Ima tu mnogo presuda, ne znam na što mislite. Mislim da je pristup gospodina Milanovića jedan racionalan pristup. Imamo dosta tešku povijest. Ja sam s njim razgovarao o nekim ekonomskim pitanjima, o Europskoj uniji. To je bio korektan razgovor. On je čovjek koji se bori za Hrvatsku kao što se i ja borim za Republiku Srpsku. Zahvalan sam na to prijateljstvo koje imam s predsjednikom države.

Kad idete ponovno u Rusiju?

Početkom idućeg mjeseca. Imam svašta pričati s Putinom. Mislim da je on veliki državnik i da je čast svakome da ima priliku sjediti s njim.

Kaže gospodin Zukan Heles da planirate bijeg iz BiH.

Ja ću ostati u RS. Živim i rođen sam u Banja Luci i tamo ću nastaviti živjeti. Zašto ne bih ostao. Imam sedmero unučadi. Volim svoj kraj.