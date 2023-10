U Hrvatskoj je minimalac 700 eura bruto. Najveći minimalac u Europskoj uniji imaju radnici u Luksemburgu – oko 2500 eura. U Njemačkoj je on gotovo 2000 tisuće, a u susjednoj Sloveniji 1200 eura bruto. Gori od nas su jedino Mađari i Rumunji kojima je minimalac oko 600 eura, i Bugari koji minimalno primaju manje od 400 eura, pokazuju podaci Eurostata.

Gospođa Mirjana Horvat za šivaćom mašinom provela je 40 godina, cijeli svoj radni vijek. Država i poslodavci skrojili su joj plaću od mizernih 560 eura.

"Bili smo uvijek podcijenjeni, nikad nismo imali dostojne plaće. Nama se život sveo na minimalac. Taj naš minimalac nije dostatan ni za pola mjeseca, kamoli za mjesec dana. Cijene su otišle u nebo.“ kaže Mirjana.

Minimalac bi od iduće godine trebao biti veći, ali detalje vladajući za sada ne otkrivaju.

"Konzultacije još traju, do povećanja će doći, ali ne mogu vam još u ovom trenutku reći koliko će to biti.“ kaže potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Oleg Butković. No, prijedlog već postoji kažu poslodavci.

"Zajednički dogovor svih socijalnih partnera je da se ide s prijedlogom od 800 eura, što je povećanje najveće u povijesti otkako se na ovaj način računa i predlaže minimalna plaća, to je skoro 15 posto.“ Istaknula je glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber.

Drugim riječima, minimalna neto plaća od iduće godine trebala bi biti 654 eura. Sindikalisti poručuju – to je korak naprijed, ali nije dovoljno.

"Pogotovo s obzirom na činjenicu da je i u Europi postavljen cilj a to je da minimalne plaće u državama članicama ne bi nigdje smjele biti ispod 50 posto prosječne plaće i 60 posto medijalne“ kazao je za RTL Danas predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske Krešimir Sever.

Ipak, od iduće godine trebalo bi biti koliko-toliko lakše, jer osim većeg minimalca poslodavci najavljuju i veće plaće.

"Plaće rastu, prošle godine su rasle preko 20 posto, ove godine već preko 15 posto, a i realni rast plaća u ovoj godini je između 3 i 5 posto. Upravo je činjenica da nedostatak radne snage na tržištu generira ovaj snažan rast plaća“ zaključuje Weber.