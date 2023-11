Napreduje izgradnja obiteljskih i montažnih kuća, ali postavlja se pitanje što je s 20 višestambenih zgrada na području Banovine čija su useljenja planirana još za ljeto. Sve o toku izgradnje objasnio je reporterki RTL- a Danas Kristini Čirjak ministar prostronog uređenja i graditeljstva Branko Bačić.

Gdje je zapelo, kada će prva useljenja u višestambene zgrade?

"Pa nigdje nije zapelo, radovi na izgradnji tih višestambenih zgrada na području Petrinje i Gline, prije svega se se malo odužili i mi ćemo do kraja studenoga i do polovice prosinca otvoriti i useliti 12 višestambenih zgrada, od toga osam u Petrinji i četiri u Glini. Tako ćemo prvih dvanaest, preostalih osam ćemo sukcesivno do ljeta iduće godine useljavati na preostalim lokacijama koje su predviđene."

Možete li to garantirati građanima? Kada smo posljednji put razgovarali, rekli ste mi kolovoz, sada je već studeni.

"U kolovozu, što se tiče zgrade, zgrade su već davno gotove, no tada nije bilo ugovoreno. Još se uvijek čeka infrastruktura i komunalni priključci koji se upravo rade. Ja vas pozivam idući utorak u Glinu gdje ćete vidjeti da su zgrade u potpunosti dovršene. U postupku je tehnički prijem i sve ono što bi trebalo u glini napraviti. Možda dva tri tjedna. Nakon toga će biti dovršeno osam višestambenih objekata u Petrinji, nakon čega će jasno uslijediti useljavanje naših sugrađana koji imaju pravo na stambeno zbrinjavanje."

Neki građani ipak ne žele montažne kuće. Što ćete s njima?

"Kako sam vidio, radi se o našim sugrađanima koji imaju oštećene kuće i žive u kontejnerima pored svojih kuća. Mi njima također nudimo kao privremeno rješenje, smještaj ili u ovim višestambenim zgradama ili u montažnim drvenim kućama koje radimo u Petrinji ili Glini. Oni još i dalje žele ostati kod+ svojih nekretnina. Tamo imaju i svoje blago. Tamo imaju i svoje pomoćne objekte. Mi za njih, kao što znate, nabavljamo niskoenergetske zgrade i kućice koje radimo u ovom trenutku u Krapini i kod kojih ćemo polako do kraja godine u cijelosti dovesti tu na Banovinu i sve one koji i dalje budu inzistirali na takvom smještaju, m ćemo im oduzeti, odnosno izuzeti kontejnere i ponudit ćemo im ovakav vid privremenog stambenog zbrinjavanja, dok se njihove kuće ne obnove."

I za kraj samo kratko. Do sada je izgrađeno 190 zamjenskih obiteljskih kuća, kada će biti sve izgrađeno?

"Mi u ovom trenutku donosimo izmjene zakona i rješenja kojima smo ubrzali proces izdavanja akata za građenje. I ja se nadam da ćemo mi iduću godinu sve zamjenske kuće koje su na području zagrebačkog i petrinjskog potresa u potpunosti ili dovršiti ili će biti u nekoj nekom vidu izgradnje i dovršetka radova. Mislim da smo u ovom trenutku doista uspostavili određenu dinamiku, još da nas prati građevinska operativa onom željom koju bi mi htjeli, onda bi ti rokovi bili još kraći."