Gost u RTL-u Danas bio je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković s kojim je razgovarao reporter Ilija Radić.

Je li bilo govora o povećanju cijena na autocestama?

"Danas je bila telefonska sjednica Vlade, četiri centa je išao eurosuper i eurodizel, mi smo određeni dio trošarine prepolovili. To povećanje nije veliko i u odnosu na većinu europskih zemalja daleko (smo op.a) jeftiniji. Jedino je BiH nešto jeftinija od nas. Nismo razgovarali o povećanju cijena na autocestama. Smatram da je u ovom trenutku korektno da je došlo do ovog povećanja".

Je li to opcija za ostatak ljeta?

"Ova Uredba vrijedi 14 dana, vidjet ćemo što će se događati u međuvremenu na samom tržištu u trgovanju naftom. Tako da najvjerojatnije nije opcija da se podigne cijena na autocestama, kao što nije bila opcija da podignemo sezonsku naplatu cestarine na autocestama".

Cijene hrane i dalje su jako visoke. Razmišljate li o novim mjerama?

"Znate da je inflacija po podacima Državnog zavoda za statistiku oko 7,7 posto. Ona pada, stagnira. Cijena dređenih usluga i nekih proizvoda išle su gore, možda i neopravdano budući da je čitav niz Vladinih paketa mjera još uvijek na snazi. Jutros sam razgovarao s jedim ugostiteljem koji kaže da je imao u jednom kampu račun za struju 2500 eura,a od toga mu je Vlada subvencionirala 1200 eura. Mnogi se korigiraju. Vidjeli smo danas tiskovnu konferenciju Hrvatske turističke zajednice da smo po podacima na razini 2019. godine ako gledamo mjesec lipanj, a što se tiče predsezone smo i jači".

Koliko je kuglica sladoleda u Novom Vinodolskom? Po dijelovima Hrvatske je četiri eura...

"Nisam ljubitelj sladoleda, ali mislim da je oko dva eura".

Je li previše? Bi li vi platili kuglicu sladoleda 3,5 eura?

"Uvijek s tim cijenama ide i kvaliteta. Slažem se da je 3,5 eura velika cijena i da si to ne mogu priuštiti mnogi naši sugrađani. U tom smislu Vlada apelira na sve ljude, koji koriste paket mjera... Možda su iskoristili situaciju da podignu nerealno cijene, mnogi se i korigiraju, budući da je situacija dobra, sezona dobra, prihod je bolji za 200 milijuna eura u odnosu na prošlu godinu - kada govorimo o prihodima stranih turista. Situacija nije toliko alarmantna, ali da ima određenih situacija, određenih subjekata koji su podignuli cijene, ima".

Je li HEP prodavao višak plina za 1 cent po megavatsatu? HEP i regulatori prebacuju odgovornost. Tko je to dužan kontrolirati?

"Nema tu prebacivanja odgovornosti. Vidjeli ste što je rekao predsjednik Vlade, to će se utvrditi. Radi se o informaciji koju ja sada imam budući da sam i ja to pratio iz medija. Da se radi o viškovima plina u HEP-u, koje je HEP kupio od INA-e, vidjet ćemo po koliko je to cijeni i što je to. Poduzet ćemo sve da to utvrdimo. Nije isto kupovati plin na tržištu i onim viškovima kada su upotpunjena skladišta".

Kaže premijer štrajkašima: Odakle novac za njihove plaće? Evo novac, novac curi...?

"Mi smo u zadnjoj poreznoj reformi išli na podizanje plaća, do povećanja je došlo".

Neradna nedjelja - prijeti se ustavnom tužbom, jednom je neradna nedjelja pala na Ustavnom sudu?

"Stupio je zakon na snagu, gotovo dvije trećine građana je podupiralo ovakav način ograničavanja rada nedjeljom. Imat ćemo 16 radnih nedjelja i trgovci će sami birati kada će te nedjelje biti".

