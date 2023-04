Ministar Malenica zna razlog ostavke i s njime će se složiti. Na potezu je glavna državna odvjetnica

Ravnateljica Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Vanja Marušić iznenada je dala ostavku. Glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj-Šipek jutros je zaprimila njezin zahtjev za prestankom rada i to iz osobnih razloga.

Vijest je na svojim službenim stranicama objavio DORH. Hrvoj-Šipek već je proslijedila zahtjev ministru pravosuđa koji prema zakonu treba dati svoju suglasnost za prestanak rada ravnateljice USKOK-a.

Naša reporterka Petra Mlačić javila se ispred sjedišta USKOK-a s najnovijim informacijama.

"Službeno još ne znamo razlog, ali u razgovoru s provjerenimi zvorima doznajemo da je osobni razlog zaista automobilska nesreća. Njezin službeni vozač vozio je službeni automobil u privatno vrijeme i pruzročio prometnu nesreću s velikom materijalnom štetom. Vanja Marušić s time je bila upoznata, ali oni to nisu prijavili DORH-u već su se dogovorili da štetu ne plati vozač, nego da štetu plati DORH", izvijestila je Petra Mlačić.

Kaže, to zvuči kao neobičan razlog za naglu i brzu smjenu.

"Upućeni sugovornici kažu, iako je to na razini spekulacije, da postoji mogućnost da je to zaista formalni razlog, ali da iza svega stoji kakav pritisak ili loš odnos. Sama glavna državna odvjetnica je prije godinu i pol dana od Vanje Marušić tražila ostavku. Ali one su izgladile odnos i šefica DORH-a potvrdila joj je mandat, ali afera Sopftver i pitanje Gabrijele Žalac ostaji. Na toj pozicji šefa USKOK-a svaka osoba može imati pritiske od strane politike i javnosti, a u posljednje vrijeme bili su veliki pritisci i od strane Ured europskog tužitelja koji je, prema mišljenju diijela javnosti, otvarao slučajeve koje je trebao raditi USKOK. I na to treba obratiti pozornost", rekla je Petra Mlačić.

Dodala je kako su Vanju Marušić ocjenivali kao jako dobrom na čelu USKOK-a, da je USKOK pod njom radio jako dobro te da je ona zaista htjela raidti taj posao. Prije godinu i pol dana prijavila se na novi mandat.

"Iz USKOK-aa ne žele potvrditi što će se sutra dogoditi, je li sutra USKOK obezglavljen, ali resorni ministar Malenica potvrdio je da je zaprimio izvješće glavne državne odvjetnice, pročitao je osobni razlog zbog kojeg Vanja Marušić daje ostavku. On će se s time složiti i vratiti Zlati Hrvoj Šipek, koja ima posljednju riječ u svemu, te ona to mora i potvrditi. Sutra se nalaze u Ministarstvu pravosuđa te će tamo biti i Zlata Hrvoj Šipek", izvijestila je naša reporterka.