Ministrica Brnjac: 'Ove godine su nas najviše zaobišli Talijani. Ali domaćih turista imamo više nego 2019.'

U Sinju danas vlada gužva. Ima domaćih i stranih turista svih uzrasta. No, kada je u pitanju turistička sezona, nije takva slika duž cijele obale. Reporterka RTL-a Danas, Dajana Šošić, s ministricom turizma, Nikolinom Brnjac, razgovarala je o brojkama ove sezone.

Otkud ta razlika između tih brojki i onih informacija i slika koje nam dolaze s terena?

Brojke su na razini 2019. godine. Imamo oko 12 i pol milijuna dolazaka i preko 63 milijuna noćenja. Dakle, to je ista razina kao i 2019. godine, a veći je otprilike za deset posto turistički promet za razliku od onog što je bio prošle, 2022. godine.

Gdje je onda kvaka?

Ono što imamo je povećanje broja, kad gledamo odnos ove i prošle godine, preko 50 tisuća novih ležajeva u nekomercijalnom i komercijalnom smještaju. Mi smo napravili jednu analizu, ne samo unatoč prošle godine, nego i 2017. godine, preko 300 tisuća novih ležajeva. To je značajno povećanje. Upravo smo zato krenuli sa strategijom razvoja novog turizma, reforma turističkog sektora, novi zakon turizma, koji će stupiti na snagu početkom iduće godine.

Što nam on, konkretno, treba donijeti?

On prvo treba napraviti detaljnu analizu što imamo u svakoj destinaciji, pogotovo u onima kojima imaju indeks turističke razvijenosti 1 i 2. Oni će morati napraviti izračune nosivih kapaciteta na temelju resursa vode, električne energije, komunalne infrastrukture. Dakle, koliko uopće destinacija može u vršnom opterećenju imati turista da imamo zadovoljno i domaće stanovništvo, a i broj turista.

Vidimo situaciju da i mnogi privatni iznajmljivači sada, u kolovozu, kada je još špica sezone, ipak spuštaju cijene, kako ne bi ostali prazni. Očito su se i s cijenama malo preračunali?

Tako je, to je ono na što upozoravamo od početka godine, da cijena mora pratiti kvalitetu, da svi oni koji nisu podizali kvalitetu ne mogu takve cijene i da rade loše svojoj destinaciji, sebi i svima ostalima u okruženju. Upozoravali smo cijelo vrijeme i privatne iznajmljivače i sve ostale koji su dizali cijenu, a da ne prati kvalitetu. Gosti to prepoznaju, gledaju, vide gdje će doći, istražuju. Svi gledamo kakva je ponuda, kakve su cijene i naravno da će to kazniti i ovu i iduću godinu.

Što nam govore podatci o domaćim turistima?

Njih imamo više za 14 posto u odnosu na 2019. godinu. Drugi su nam po broju dolazaka, važno nam je tržište i domaćih turista.

Tko nas je prema dosadašnjim podatcima najviše zaobišao ove godine?

Najviše Talijani. To je tako još od korone, nisu se oporavili, ali imali su i jake domaće kampanje. Govorili su da ne odlaze, nego da ostaju u Italiji. Oni dolaze u zadnji tren, ali za sada ih imamo 14 posto više u odnosu na prošlu godinu. Vjerujem da će se i to tržište oporaviti.

Kakve nas onda očekuju prognoze za kolovoz i ostatak sezone?

Otkad sam preuzela mandat, ne razgovaramo o masovnom turizmu svake godine. Svake godine imamo teme da destinacije pucaju po šavovima, upravo smo zato krenuli u reformu turizma. Donijeli smo strategiju u kojoj želimo razvijati cjelogodišnji turizam i projekte u kojima ulažemo kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. To su zdravstveni, aktivni turizam, dodatnu sportsku infrastrukturu. Na taj način radimo na produžetku sezone. Nije nam cilj brojati turiste i da ih je sve više, upravo zato dolazi ovaj zakon da očuvamo kulturne i prirodne resurse koje imamo.

Hoteli i kampovi bilježe izuzetan rast. Možemo očekivati dobru turističku godinu, ističe ministrica.

