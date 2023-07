Ministrica komentirala prijevare i cijene na Jadranu: 'Kuglica sladoleda od 3,5 eura šalje ružnu sliku'

Njemačka obitelj unaprijed je platila smještaj za ljetovanje u Hrvatskoj, a shvatili su da su prevareni kada su došli. Lažna iznajmljivačica naplatila im je polog za nepostojeću vilu u Medulinu.

Loša je ovo reklama u sezoni od koje se puno očekuje. Znaju li za ovakve slučajeve u Ministarstvu turizma i što o njima kažu, doznao ej reporter RTL-a Goran Latković koji se javio uživo iz Zagreba gdje je razgovarao s ministricom turizma i sporta Nikolinom Brnjac.

"Svakako je loša poruka i to treba sankcionirati. Mislim da je to jako loše za cijelu destinaciju", komentirala je prevaru u Medulinu.

Dotaknula se i općenito teme što se događa s hrvatskom turističkom zajednicom s obzirom na to da eVisitor pokazuje da smo u plusu, a iznajmljivači se žale da nema gostiju.

"Podaci iz eVisitora 15 pa do devet posto su bolji u dolascima i noćenjima u odnosu na prošlu godinu. Tri posto je ukupno veći promet u odnosu na rekordnu 2019. godinu. Ne samo podaci iz eVisitora, nego i kad gledamo promet na naplatnim kućicama,Jadroliniju, to su sve bolji rezultati pa čak i od 2019. godine", istaknula je.

Pojasnila je da su u Ministarstvu napravili analizu za razdoblje od 2017. godine do danas prema kojoj je 300 tisuća novih jedinica.

"Ne možete sve te jedinice koliko je povećanje iz godine u godinu, ne možete ih popuniti bez obzira koliko nam više turista dolazilo", dodala je.

Ministrica je prokomentirala i skupoću na obali te primjere gdje je cijena kuglice sladoleda 3,5 eura.

"Ako je kuglica iste te kvalitete koštala osam do deset kuna, a sad košta tri i pol eura, to je ako se ne varam povećanje između 200 do 300 posto. Dav do tri puta je veći iznos, mislim da to stvarno nije korektno i nije održivo. Šalje ružnu sliku od same destinacije, odnosno da smo mi općenito 200 do 300 posto skuplji u odnosu na neke druge", kazala je ministrica i poručila da je to kratkog vijeka.

"Njih će samo tržište sad kazniti koji dolaze i gledaju vrijednost za novac. Sigurna sam da to neće biti održivo ovu godinu, a kamoli i dalje. Pogotovo s ovom slikom što to šaljemo dalje da smo dva do tri puta skuplji, a vjerujem da je ovo iznimka", dodala je.

Ministrica Brnjac kazala je da je Hrvatska u prvih šest mjeseci imala 17 posto više njemačkih turista.

"Spiegel je dao jednu zanimljivu analizu koja je izašla prošli tjedan koja govori da nekih 26 ili 27 posto Nijemaca razmišlja uopće hoće li putovati. Zato što su cijene u njihovoj zemlji izrazito visoke. Isto tako smanjio im se budžet za putovanje. Naravno da oni onda kalkuliraju hoće li dolaziti ili neće dolaziti. I ne samo u Hrvatsku, nego općenito drugdje", naglasila je.

Ipak, i neki Hrvati za godišnji odmor odabiru druge destinacije kao što su Grčka ili Turska.

"Spiegel je napravio još jednu analizu u kojoj je usporedio naše konkurente: Španjolsku, Grčku, Italiju i Hrvatsku. Španjolska je iskočila kao značajno skuplja destinacija. Grčka, Italija i Hrvatska su tu negdje podjednake u cijenama. Mi smo isto to napravili s Hrvatskom turističkom zajednicom usporedbe sa svim tim našim konkurentskim destinacijama i došli smo do istog zaključka. Otprilike smo cjenovno isti", kazala je.

"Moramo voditi računa, ako smo stvarno kvalitetna destinacija, ako radimo na kvaliteti što i radimo, onda ne moramo brinuti. Kvaliteta i tržište će odraditi svoje", zaključila je ministrica Brnjac.

