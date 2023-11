u ratu su joj ubili zaručnika Mirjana je bila liječnica u vukovarskoj bolnici: ' Kad god dođemo sve nam se vrati, kao da vidimo ponovno slike svega'

RTL-ove reporterke Katarina Brečić i Dajana Šošić javile su se uživo iz Vukovara. Reporterka Brečić istaknula je kako su prvog dana izbjegnute tenzije odlukom SDSS-a da ne idu u Vukovar ni Škabrnju. "Inače je Domovinski pokret zajedno s HOS-ovcima organizirao svojevrsnu sačekušu, dežurstvo na Dunavu gdje SDSS obično polaže vijenac u Dunav za žrtve. Čekali su Milorada Pupovca, odnosno SDSS u slučaju da ipak odluči doći, no zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić poručuje da oni nikome nisu prijetili fizičkim obračunom, ali da se na današnji dan ne smiju izjednačavati žrtve i agresor", istaknula je. Nastavila je da brojne kontroverze prate ovogodišnju Kolonu sjećanja, a postoje i dva plakata. "Puno se ove godine govori i o tome što će HOS predvoditi, također odlukom gradonačelnika Penave, Kolonu sjećanja i to uz njegovu poruku da svima onima kojima to smeta ne moraju dolaziti u Vukovar. Govorilo se i o mogućnosti dvije kolone, nešto slično što se dogodilo 2013. godine. No, svi politički akteri poručuju da se takvo što neće dogoditi", objasnila je. Tradicionalno sve počinje dan prije 18. studenog, odnosno večeras u krugu bolnice. Reporterka Šošić kazala je da će vukovarska bolnica večeras biti centralno mjesto. Razgovarala je s Mirjanom Semenić Rutko koja je teške dane kao liječnica provela pravo u vukovarskoj bolnici. "Naš posao u ratnoj bolnici se sastojao od njege ranjenika svih onih koji su došli, odnosno kojoj su dovezeni radi eksplozivnih rana, prostrjelnih rana i opeklina koje su doživjeli i naš cjelodnevni rad se sastojao od toga, a sve ostalo, odnosno o svemu ostalom smo skrbili samo u hitnim slučajevima", ispričala je. U ratu je doživjela i osobnu tragediju kad su ubili njezinog zaručnika. Što je još ispričala za RTL-ove kamere, pogledajte u nastavku.