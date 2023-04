Mirjana Rakić komentirala suđenje Trumpu, moguća pogodovanja i najveće opasnosti. 'Prijeti mu...'

Mirjana Rakić, vanjskopolitička komentatorica gostovala je u RTL-u Danas gdje je komentirala slučaj Trump.

Prvi put u povijesti se ovo dogodilo, koliko se ipak išlo na ruku bivšem predsjedniku koji eto bez lisica, nije fotografiran…?

"Vrlo često se danas upotrebljava 'prvi put u povijesti'. Činjenica je da je prvi put u povijesti ovog trenutka izveden jedan predsjednik, ali se dokazuje da nitko nije iznad zakona čak ni prvi čovjek jedne države. Išlo mu se na ruku? Mislim da se pokušao ublažiti spektakl u kojem je Donald Trump majstor, on vlada tom scenom. Išlo mu se na ruku, automobilom je ušao na stražnja varata na sud. Nije mogao ni govoriti javnosti, iako ju je pozivao putem društvenih mreža, da dođu tamo. Nije to bila takva masa, i protivnici i podržavatelji su bili u istom broju. Lisičine nije imao jer u ovom trenutku to nije potrebno. Izjasnio se o tužbi, a to je da nije kriv", kaže.

34 su točke optužnice, što smatrate najtežim prekršajem zbog kojeg bi mogao odgovarati?

"Teško je to govoriti, istražitelji imaju prilično posla, kažu da imaju jake dokaze s kojima moraju upoznati obranu i onda obrana ima 45 dana da poništi tu ideju o tuženju bivšeg predsjednika. Sve je to na razini kršenja, ali prekršaja, ne nečeg što ima jaki temelj", navodi.

"Ako ostane samo na tome, on ima drugo saslušanje 4.12. jedino ako se ovom postupku ne pridruže preostala tri, opasna za Trumpa - pokušaj manipulacije u Georgiji, nazvao i tražio da mu se dodaju glasovi, postoje tonski zapisi. Drugo, njegovo sudjelovanje praktički u državnom udaru, 6.1.2020. i tajni dokumenti koji su se našli u Mar a Lago, ne znamo što je u dokumentima, mogu biti kontra bivšeg predsjednika", dodaje.

Kako tumačite to da su mu pristaše/republikanci očito spremni oprostiti kriminal?

"Ovdje se ne sudi moralu, sudi se činjenicama, drže se činjenica. Odvjetnici su mu bili vrlo glasni, a on je Šutio. On je tražio svoje okruženje, a ono je u Mar a Lagu. On za sada ima podršku republikanaca čak i onih koji su bili za opoziv, ali sada kažu da to nisu tako jaki argumenti. Mora nam biti jasno da je Trump najavio kandidaturu 25.3. on je u tom kratkom roku uspio skupiti 10 milijuna donacija za kampanju. Veliki dio republikanaca je uz njega", tvrdi.

Vaša predviđanja kako će slučaj Trump završiti - u Bijeloj kući ili zatvoru?

"Vrlo je teško reći, ovisi o cijelom tom procesu, ako velika porota odluči da se ide i na tri preostala slučaja, onda suđenje počinje početkom iduće godine, na proljeće kada on ili netko drugi treba biti kandidiran kao kandidat republikanaca za izbore", zaključila je.