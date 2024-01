Nakon jučerašnje akcije USKOK-a i riječke policije u kojoj su uhićena tri policajca i pročelnica grada Vrbovskog, mještani su u šoku. Čude se što je policija radila pet godina od kada se dogodio prometni prekršaj sa službenim vozilom Grada koje je s prometnice skliznulo u blato. Nije oštećeno niti je itko ozlijeđen.

U službenim policijskim izvješćima piše kako je njime upravljala pročelnica, a istražitelji sumnjaju u namještanje priče. USKOK tvrdi da je vozio alkoholizirani gradonačelnik, a uhićena četvorka je, kako bi ga zaštitila, kasnije lažirala priču i papire.

S gradonačelnikom Vrbovskog Draženom Mufićem razgovarala je RTL-ova reporterka Maja Brkljača.

Kako ste vi doživjeli jučer ovu akciju USKOK-a i policije?

Jedna vrlo neugodna situacija koju nikome ne bih poželio. Tu se događalo niz stvari, supruga uhićenog policajca se srušila u nesvijest. Bila je iznimno neugodna situacija.

Ona je bila kod vas u uredu kad je dobila poziv da je on uhićen?

Tako je, tada sam pozvao pročelnicu da je gospođi pozlilo i tad je ona dobila poziv za pretres stana. Možete misliti kakva je to situacija bila, i s obiteljima i djecom, a sve zbog jednog banalnog događaja.

USKOK tvrdi da ste službeno vozilo u rujnu 2019. vozili vi?

Nisam sigurno vozio to vozilo. Kad su prve istrage krenule, nismo uopće znali o čemu se radi. Toliko o važnosti tog događaja, nije bilo nikakvog oštećenja vozila.

Što su rekli roditelji vaše pročelnice? Kažete, jučer ste bili kod njih?

Potpuno neugodna situacija i nezahvalna, u kojoj se nalazimo. Više bih volio da se ja nalazim na njezinom mjestu, a da je ona ovdje.

Što mislite, zašto to nije tako u ovom trenutku? Bojite li se takvog scenarija?

Ne bojim se takvog scenarija. Čak mislim da se radi o drugim stvarima, da to nije motiv. No vrijeme će pokazati o čemu se tu radi.

Ima li cijeli ovaj slučaj političku pozadinu?

Ima jednu pozadinu koju ja za sada neću otkrivati.

Politička?

Možda i ne, ali dijelom i politička ako politika pokreće ovakve akcije radi neke druge pozadine.