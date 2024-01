protiv ubojice modrićevog djeda Mještani o optužnici nakon 32 godine: I zmiju na brdu ako odlučiš tražit nađeš. Ubojicu su davno mogli uhvatit'

Pune 32 godine nakon što su četnici ubili djeda Luke Modrića i njegovih šesetero sumještana iz Mekih Doca u Zatonu Obrovačkom stiže optužnica. Podignuta je optužnica zbog ratnog zločina prema civilnom stanovništvu protiv 63-godišnjaka, bivšeg zapovjednika specijalnog voda Stanice javne bezbednosti Obrovac i pripadnika srpskih paravojnih postrojbi. Zadnje što se zna je da je boravio u Australiji, ali njegovo službeno prebivalište nije poznato. Stoga je Državno odvjetništvo predložilo da mu se sudi u odsutnosti. Priprema se i raspisivanje međunarodne tjeralice. Meni su ovde pobijeni roditelji, pobijene su mi dvi tetke i tetak. Oni su '90. ostali ode. Reko sam ćaći da idemo, ali on kaže - ne, ja nikom nisam niša napravija, ja nisam kriv. Tko more mene na mome dirat i nije tija", kazao nam je Mile Zubak iz Zatona Obrovačkog. Marija Zubak uvjerena je da ubojicu netko štiti " Dosad su ga mogli uhvatit. I zmija ima u ovom brdu i čovjek ako je ide tražit, naći će je i ubit će je. Tako i to. Mogli su oni njega odavno pronaći, ali ujeo vuk magarca", kazala je Marija Zubak.