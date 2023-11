Mještani uz Kupu očajni: 'Treći put smo poplavili u 14 dana. Rijeka je pokazala zube, učinite nešto!'

RTL-ova reporterka Ida Balen uživo se javila s Broda na Kupi. Vodostaj rijeke tijekom jutra je porastao za čitav metar, trenutno je 230 centimetara. Nije to ni blizu onome što je bilo prije nekoliko dana kada je dosegnut povijesni vodostaj od 434 centimetara.

U razgovoru s predsjednikom Mjesnog odbora Davorinom Klobučarem doznaje da se stanovnici boje novog nevremena.

"Poplavljeni smo već treći put u nepunih četrnaest dana. Kupa je pokazala svoje zube. Brza je to planinska i bučna rijeka, a danas se ponovo digla, ugrozila je i došla tik do prometnice. No, srećom je došlo do stagnacije vodostaja. Voda je došla u dvorišta i u vrtove, nije neposredno došla u same kuće, ali je ugrozila mnoge okućnice koje su sad potopljene", rekao je Klobučar. Pojavila su se klizišta i odroni koji su donijeli opasnost za prometnice.

Prokomentirao je i nezadovoljstvo mještana koji govore da je problem visokog vodostaja možda i odraz nakupljenog pijeska u koritu rijeke. "Ljudi su dosta nemirni i nezadovoljni. Pozivamo nadležne službe i struku, a to su Hrvatske vode, da zaista poduzmu nešto konkretno kako bi olakšali ljudima i smanjila štete. Nekad se produbljivalo korito rijeke Kupe, vadio se pijesak, a to je omogućavalo brži protok vode. Danas se to ne radi. Pitam se zašto? Treba sjesti za stol i sa slovenskom stranom, koja je ovdje na granici, da Hrvatske vode i slovenske vode dogovore način kako olakšati život našem domicilnom stanovništvu", rekao je Klobučar.

Kaže, bilo je tu lani rukovodstvo Hrvatskih voda, čak i direktor. Osobno je postavio pitanje pa i županu što se može napraviti. "Znamo da je to globalni klimatski poremećaj, da su to ekstremne situacije i tu Hrvatske vode trebaju nešto ponuditi, jer to se sada ponavlja sve češće i moramo stati tome na kraj. Sigurno ćemo uspjeti ako stavimo glave na okup", rekao je.

Ponovio je da je među ljudima nemir, a nove oborine već se najavljuju. "Naravno da svatko brine o svojoj okućnici, da se stavi zečji nasip kako bi se pokušala prevenirati šteta, ali stvara se nemir i nezadovoljstvo. Vidimo kako su vremena, a tek je počela jesen. Što će biti kada padne veći snijeg, kad se počne snijeg otapati? Alarmantno je stanje, mora se nešto poduzeti", rekao je Klobučar.