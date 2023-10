Mlada Dubrovkinja Ana, za razliku od svojih vršnjaka nije željela biti influencerica. Od malih nogu uživa stvarajući slatka umjetnička djela za prste polizat.

"S mamom sam radila kolače i vrlo mi je zanimljiva struka", kazala nam je 17-godišnjakinja, buduća slastičarka.

U Hrvatskoj nedostaje 300 slastičara, no na jugu Hrvatske s time, srećom, nemaju problema. Ove godine upisano ih je u školu dvostruko više, konkretno njih 15, i to uglavnom djevojaka.

"Ne znam iz kojeg razloga kažu to je ženski posao, a u kuhare idu muški pa kažu e to je muški posao! Nadam se da će se to promijeniti", objašnjava Petkana Sindik, strukovna nastavnica Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik.

A dubrovački slastičari svoje su praktično znanje predstavili na Dubrovnik EXPO-u, trećem sajmu u organizaciji Centra za karijere mladih koji je okupio mnoštvo maturanata.

"Neki žele biti menadžeri, neki žele biti piloti a neki vojnici - imamo ovdje jake snage i MUP.a i MORH-a i brojnih sveučilišta tako da mladi mogu biti sve što žele", govori Marko Žmirak, organizator Dubrovnik EXPO-a 23.

U dubrovačkom studentskom domu predstavilo se više od 70 srednjih škola i 15 centara kompetentnosti.

"Voljela bih raditi u PR agenciji, steći neku praksu to mi je baš super", kazala nam je Sanjina Cvijanović .

No, zasigurno najveća gužva stvarala se kod štanda Ministarstva obrane. Matija će uskoro postati časnik na vojnom brodu, a za ostvariti san treba se i žrtvovati.

"Naravno, puno se tu prijateljstava razišlo i sve to jer odete daleko od doma, ali sve se to da izdržat", ističe Matija Barić, student vojnog pomorstva.

Svake godine Dubrovnik Expo posjeti nekoliko tisuća mladih, a organizatori su uvjereni da će baš ove srušiti rekord.