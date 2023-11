Mladi Jastreb: 'Ovo je pripetavanje za političku borbu, pozivam sve stranke da taj dan zašute!'

Uoči tužne obljetnice i novih podjela oko Kolone sjećanja za RTL je progovorio posljednji zapovjednik obrane Vukovara - Branko Borković. Mladi Jastreb otkrio je i što misli o potezu gradonačelnika Penave, HOS-u na čelu kolone, plakatima i politizaciji žrtve Vukovara

Kako gledate na poruke iz Vukovara koje stižu od gradonačelnika?

Mene nitko nije pitao kao ratnog zapovjednika, mi branitelji možemo samo poručiti da zahtijevamo da se poštuje pravni poredak Republike Hrvatske .

Je li po vama ovo što radi vukovarski gradonačelnik politizacija žrtve Vukovara?

Politizacija je sve što gledamo u zadnje vrijeme, svake godine imamo iskakanja i politizaciju,neću reći kolone nego hodočašća mučenicima za Domovinu gdje se na neki način pokušavaju nametnuti stvari koje ne stoje.

Što bi to bilo u ovom slučaju?

To bi bilo nametanje pravila kako tko hoda i gdje hoda, doživio sam u ovih 25 godina svega i svačega od toga da su mi priječili ulazak u bolnicu pa do barijera i do toga da se tamo fešta kao da je to neka slava.

Ove godine imamo dva plakata, hoćemo li imati i dvije kolone?

Nećemo niti smo ikad imali. Hodočašće kreće iz bolnice i ide do groblja i završava svetom misom.

Hoće li neki krenuti drugim putem?

Ti što iskaču neki ih ljudi prepoznaju na taj način remete i mir nas živih i mir suboraca koji su poginuli.

Vjerujete li da će do toga doći?

Mi ćemo ići svojim putem kao svake godine.

Trebaju li pripadnici HOS -a biti na čelu kolone?

Govorimo o pripadnicima 204. brigade koji su bili pripadnici HOS-a koji će sa mnom kao uvijek biti na čelu kolone.

Podsjeća li vas ova situacija na 2013.?

Ono je bilo radikalnije. Ovo je pripetavanje za političku borbu, pozivam sve stranke da taj dan zašute, pozivam medije da ih ignoriraju.

Kako gledate na najavu vukovarskog gradonačelnika da će zabraniti bacanje vijenca u Dunav?

Pozivam vlasti da zabrane ovaj srbonacistički skup performans odnosno koji izvode da zamjenjuju teze o zločincima i žrtvama bacajući vijence u Dunav. To je neonacistički ispad SDSS-a .