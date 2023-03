Presrele su i srušile na tlo. Dok je ležala, udarale su je nogama i rukama po glavi i tijelu. Bez povoda.

Da stvar bude gora, jedna od maloljetnica sve je snimala mobitelom nakon čega se snimka po društvenim mrežama samo širila.

"Grozno..., to se desilo u kvartu i to ne na jednom mjestu da nitko nije reagirao. Vidjela sam snimku, dio je snimljen ispred jednog kafića. Nije mi jasno da nitko nije izašao", komentirala je sve majka troje djece.

Roditelji djece koja u tom naselju idu u školu zgroženi su.

"Što znači da je još gore. Počelo je na jednom mjestu, a onda su djevojčicu vukle na drugi kraj naselja i još k tome na glavnu cestu", govori Sanja Petrović, majka iz naselja u kojem se dogodilo vršnjačko nasilje.

Nastavlja, sve je trajalo dosta dugo. "Ono čega se još više bojim, da ono što je vidljivo na snimkama koje doista brutalno izgledaju, postoje još gore stvari koje nisu objavljene", govori nam Sanja Petrović.

Zbog jednog od najtežih sukoba u Jelkovcu, roditeljima je stiglo i pismo ravnateljice koja moli roditelje da ozbiljno razgovaraju sa svojom djecom i ukažu im da nasilje nikad nije rješenje problema.

U njemu, između ostalog, stoji: "Moram naglasiti da su učitelji u šoku radi događaja. Ono što nas sve još više zabrinjava jest činjenica da su počinitelji o svom iskustvu govorili s ponosom, a drugi učenici su bili zadivljeni njihovom pričom. I bilo im je smiješno. Naravno, kao i uvijek, mnogo se djece distanciralo od svega…"

Da je život na Instagramu i TikToku daleko od onog u stvarnosti podsjećaju neprestano i psiholozi, pa tako i klinička psihologinja iz Hrvatske psihološke komore Ella Selak Bagarić kaže: "Djeca su nam ogledalo društva. Svi se moramo zapitati kakve poruke djeci šaljemo, kad u slučaju nasilja ne zovu pomoć nego vade mobitel da ga snime. Ne možemo govoriti o netoleranciji na nasilje onda kad se dogodi tragedija, nego moramo živjeti to svakodnevno."

Sin Sanje Petrović na tučnjavu djevojaka naletio je dok je išao iz trgovine.

"On ima 12 godina, došao mi je reći: 'Mama, nešto se događa'. Njemu je to grozno jer je i sam doživljavao zlostavljanja i bullinge vršnjaka. Ono čega se bojim jest da je možda trebao malo i izražajnije to doživjeti. Toliko toga je oko njega da se i naviknuo i to je ono čega se ja plašim i što ne želim da se dogodi", govori nam Sanja.

Mnogi roditelji zbog situacija koje su doživjela njihova djeca pred kamere jednostavno ne mogu stati.

"Jako mi je bilo teško uopće što napraviti. U jednom trenutku mi je došlo ono - vrati istom mjerom. Ali nisam tako svoju djecu odgajala, da su svi ljudi jednaki i da nije bitna fizički izgled i tako dalje", govori nam majka koja je htjela ostati anonimna. Sin joj je bio maltretiran po nacionalnoj osnovi, a rugali su mu se i samo zato što je nosio naočale.