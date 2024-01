Mnogi već raskitili i izbacili bor na ulice. Ali znate li zašto će u crkvama biti još mjesec dana?

Blagdan Sveta tri kralja za katolike označava kraj božićnih blagdana, ali i dan kada se borovi koji su krasili domove, već tradicionalno, bacaju na ulicu. Okićena i osvijetljena krasila su domove, a sada se pretvaraju u smeće. Već danas mnogi su se odlučili riješili svog božićnog drvca. "Mi smo po običaju raskitili prirodni bor. Završio je na smetlištu ispred zgrade", kaže nam Zagrepčanin Juraj Jurak.

Bez obzira bacate li ga s balkona ili dovlačite rukama, važno ga je propisno odložiti. Iz Zrinjevca apeliraju da se drvca ne odlažu na nogostupe i parkirališta, već na zelenu površinu, pored kontejnera ili u reciklažno dvorište. Iako je većina građana skinula božićne ukrase sa svojih borova i time zaključila ovogodišnji blagdanski ugođaj, nisu se svi riješili borova. "Nisam ga raskitila jer mi je toliko lijep da mi ga je žao baciti. Ostat će najvjerojatnije do iduće subote", kaže Jasenka Pećnik iz Zagreba, a Zlata Pižeta dodaje da će ga raskititi poslije svećenikova blagoslova.

Božićno vrijeme traje sve do nadolazeće nedjelje krštenja Gospodinova, ali će crkve krasiti još gotovo mjesec dana, točnije do blagdana Svijećnice 2. veljače. "Na tom tragu je i papa Franjo koji je ove godine dao posebnu dozvolu svim franjevačkim crkvama da jaslice budu od 8. prosinca do 2. veljače ljudi mogu dobiti potpuni oprost. Preporučuje se da do tada sve ostane okićeno", izjavio je fra Vladimir Vidović.

Bez obzira na to, mnogi ga nisu poslušali. Gomile božićnih drvaca tako je razbacano po cijelom Zagrebu, pa nagomilanom otpadu društvo sada prave i borovi čije prikupljanje kreće od idućeg tjedna. "To nije samo show koji će nastati s odlaganjem jelki na javnu površinu. Taj show je nastao i prošle godine u vrijeme košenja trave. Tada smo vidjeli da operativne snage nisu u stanju riješiti jedno banalno pitanje, pa kako će riješiti ovo danas?", pita se Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba.

U Zagrebu nakon svakog Božića ostane 80-ak tisuća "mrtvih" borova. "Ne moramo svi imati drvca, ni plastična, ni jednokratna. Mislim da se danas dom stvarno može urediti u duhu Božića i na način koji je s nula posto otpada" zaključuje Luka Tomac, predsjednik Zelene akcije.