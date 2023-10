Nema ga ni za lijek! A uistinu je lijek za dijabetes tipa 2, no problem je što ga mnogi koji nemaju tu bolest koriste za skidanje kilograma. Stanje u ljekarnama – uglavnom je na nuli.

"U rijetkim trenucima kada ipak dođe u ljekarnu, to se razgrabi u istom danu. Eventualno, postoje popisi pacijenata koji nas zamole da ga stavimo sa strane kada dođe i to je to“ kaže za RTL Danas Josip Nodilo, farmaceut.

Lijek se razgrabi i prije nego stigne na police, a oni kojima je neophodan često uzaludno hodaju od ljekarne do ljekarne.

"Neki nama poznati liječnici znaju zamoliti za neke svoje ako ga možemo staviti sa strane, na žalost – u većini slučajeva odgovor je da ne možemo jer ga nema. Do njega se pokušava doći na sve moguće načine, ali ga na žalost nema", kaže Nodilo.

Dok proizvođač nastoji povećati proizvodnju kako bi uhvatio korak s ogromnom potražnom, na tržištu Europe pojavila se njegova krivotvorena verzija.

"Prema informacijama koje smo zaprimili iz sustava žurnog uzbunjivanja krivotvoreni lijekovi Ozempic pojavili su se u pojedinim veleprodajama u zemljama Europske unije i Velike Britanije. Označeni su na njemačkom jeziku i uglavnom dolaze iz veleprodaja s područja Austrije i Njemačke“, upozorava Maja Bašić, glasnogovornica Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

U HALMED-u kažu i da do sada nije zabilježeno da se takav krivotvoreni lijek pojavio na našem tržištu. No u susjednoj Austriji krivotvorine su došle do pacijenata, a istražitelji sumnjaju da i dalje cirkulira među građanima. Više ljudi završilo je u bolnici koji su dobili napadaje i hipoglikemiju.

"Ako je samo hipoglikemija, dobro je. On je dijabetičar, on je prepoznao hipoglikemiju došao u bolnicu, dobio infuziju, glukoze, stabilizira se i nikome ništa, ali u tome može biti tko zna kakvog smeća. Tko ti brani da odštampaš savršene kutijice s logom, da sve izgleda kao pravo, a da za tablete sastružeš ovog bijelog praha sa zida, ove žbuke i da je stisneš u kompresor“ napominje Vladimir Trkulja, stručnjak za farmakologiju s Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Pojava krivotvorina bila je samo pitanje vremena, kaže struka. Vanjsko je pakiranje jednako originalu, a razlila je u brizgalici. "Pretpostavljamo da je riječ o lijekovima koji su nabavljeni s ilegalnog tržišta, putem interneta i sl. iz neovlaštenih distribucijskih kanala“ dodaje glasnogovornica HALMED-a.