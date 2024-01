Modrićeva punica 13 godina bila na čelu Dinamova računovodstva. Ipak, na suđenju Mamićima malo se toga sjeća

Punica Luke Modrića, Vesna Juraić 13 godina radila je kao šefica računovodstva u Dinamu. Ali, ne zna ništa o Dinamovim računima u inozemstvu - tako je barem odgovorila zamjeniku ravnateljice USKOK-a na suđenju.

Zdravka Mamića se tereti da je s takvog računa, u Klagenfurtu sebi prisvojio 2,2 milijuna eura. Igrače se, kaže Juraić, nije isplaćivalo u gotovini, već preko računa. Tvrdi da je knjižila već obrađene fakture.

"Odlučivala je uprava, ne računovodstvo, ono je tu da knjiži", rekla je. Na pitanje je li imala dodirnih točaka da je bilo isplata u gotovini, također je negirala.

Obrana Zdravka Mamića prisjetila ju je da je ipak bilo i takvih isplata. Pokazali su isplatnicu na kojoj je bio i njezin potpis. "Vidim ali, ja sam to zaboravila", poručila je Modrićeva punica.

Kada su je nakon toga pitali je li onda bilo gotovinskih isplata, ispravila se. "A piše 1980 kuna, znači to sam zaboravila. Ispričavam se", dodala je.

Poznato joj je da je Zdravko Mamić davao pozajmice Dinamu, ali se ne sjeća u koju svrhu. Juraić, kao ni njezin zet Luka Modrić, u sudnici se puno toga nije mogla sjetiti.

Na pitanje je li račun Dinama ikad bio blokiran kratko je rekla - da se ne sjeća.

Svjedočio je i bivši zamjenik direktora Dinama Mario Božina, kojemu je poznato da je Mamić davao pozajmice klubu, i one su mu, misli, vraćene.



"Mi smo znali bianco potpisivat isplatnice i memorandume ako nekog nema", rekao je. Onda mu je USKOK pokazao dvije isplatnice na kojima je i njegov potpis.

"Ja bih rekao da to nije moj potpis. Sličan jest, ali nije to moj potpis. U klubu sam radio za 7,5 tisuće kuna, pa nisam mogao ni pozajmiti klubu nikakve novce, da bi mi vratili. Sa ženom i dvoje djece nisam imao takvu količinu novca", tvrdi bivši zamjenik direktora Dinama.



Na njegovo ime iz Dinamo uzeto je gotovo pola milijuna kuna. "Ako ćete iskreno, mislim da je to išlo onda za Zdravka Mamića", dodao je.

Suđenje je nastavlja sutra kada će svjedočiti bivši igrači Dinama, a potvrđen je Niko Kranjčar.