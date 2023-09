Može li Karamarko zaprijetiti Plenkoviću? Kosor za RTL Danas: 'Ma ne, to su samo spinovi'

Iako termin izbora još nije sasvim izvjestan kombinacije su itekako počele. O tome je RTL-ovka reporterka Petra Mlačić razgovarala sa bivšom predsjednicom Vlade Jadrankom Kosor.

Gospođo Kosor kako vama u ovom trenu izgleda, ima li itko šanse zaista pobijediti HDZ?

Pa treba se zapravo sjetiti nekih prošlih izbora, ne samo parlamentarnih nego primjerice europskih i istraživanja prije tih izbora, pa i predsjedničkih, i zapravo vidjeti i prisjetiti se da su ta istraživanja pokazivala neke rezultate koji su zapravo ipak nisu poklopili s konačnim rezultatom.

U ovom trenutku mi vidimo da oporba misli kako bi bilo poželjno skinuti HDZ s vlasti čak i na način da se oni ujedine, primjerice ovo što je Mostova ideja. Mislite li vi da je mostova ideja utopija ili da se zaista može dogoditi?

Ideja okrupnjavanja opozicije u naletu na HDZ je propala odlukom Možemo da ne ide u koaliciju sa SDP -om, a sad skupljanjem ovih nekih drugih koji se percipiraju kao desne stranke mislim da će to ići dosta teško.

Mi na desnici gotovo na svakim izborima vidimo to raslojavanje, ali na ljevici i nismo tako. Mi već u ovom trenutku znamo da ćemo imati izbor između Peđe Grbina i Sandre Benčić. Postoji li ikakva mogućnost da oni postizborno zaista sklope koaliciju? Jer kako će se oni dogovoriti, je li onda premijer Peđa Grbin ili Sandra Benčić?

Ma to u ovom trenutku uopće nije bitno. Oni su propustili taj ažan predizborni momentum zato što treba misliti na to kako će se izbori u svakoj izbornoj jedinici, jer Hrvatska nije u parlamentarnima jedna izborna jedinica.Ovo Što se sada događa da će svi ići isticati svoje premijerske kandidate jednostavno je pogrešno i sa stajališta našeg zakonodavstva jer ono to ne prepoznaje, međutim razumijem s druge strane zato što će ti ljudi koje će određene stranke kandidirati ne znam Benčić, Grbin,... ići vjerojatno pred vaše kamere u tako zvano sučeljavanje kad dođe stani-pani pred parlamentarne izbore i onda naravno da će se pojedinci boriti za svoje stranke u okršaju s Andrejem Plenkovićem, naravno ako to on bude pristao.

A koliko mu može zaprijetiti Tomislav Karamarko koji se opet spominje i ta Domoljubna koalicija koju bi mogao okupiti?

Ma neee, to su samo spinovi. Koji zapravo uspješno pomažu Andreju Plenkoviću. zato što neki birači koji nisu u HDZ -u na taj način se onda možda odlučuju da ipak onda jače podupru njega. Da, zato što neki birači koji nisu u HDZu na taj način se onda možda odlučuju da ipak onda jače podupru njega. Tako da, mislim da od toga nema ništa. Činjenica je da je Karamarko ugledan član HDZ- a. Da ga pozivaju na velike skupove, da ga tamo čujem i osobno predsjednik stranke pozdravlja. To je činjenica pa se može možda više očekivati da ga stavi na neku listu.