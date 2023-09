Tjedan dana nakon ograničavanja cijena, ministar Davor Filipović bio je gost RTL-a Danas.

Ograničene su cijene - zašto ranije niste s trgovcima dogovorili niže cijene?

"Mi smo nakon što je nekoliko mjeseci zaredom imali situaciju da je inflacija usporavala, u osmom mjesecu je došlo do skoka inflacije. Pozvali smo na razgovor trgovce, imali konstruktivan dijalog i dogovorili se da će svi ići u jedno snižavanje cijena. "

Mjesecima je inflacija rasla, jesu li građani punili džepove trgovcima?

"Inflacija je nekoliko mjeseci padala, u osmom mjesecu je došlo do skoka inflacije. Mi smo činili sve da bi pomogli našim građanima. Nismo zakasnili s reakcijom jer je Vlada napravila sve što je mogla napraviti. Mi smo intervenirali u cijene električne energije, plaćamo drugu najnižu cijenu električne energije u cijeloj EU, naši građani je plaćaju. Zaštitili smo naše poduzetnike, intervenirali u cijenu plina, cijenu goriva - ograničivši trgovačke marže u naftnoj industriji. Prema tome djelovali smo na ono na što možemo djelovati, sve kako bi štitili standard naših građana. U 8. mjesecu kad je došlo do skoka inflacije, pozvali smo ih na razgovor i postigli dogovor da idemo na zajedničko snižavanje cijena."

Cijene će biti ovakve narednih mjeseci, no neki dobavljači ipak najavljuju nove cjenike - s novim, višim cijenama. Znate li nešto o tome?

"Što se tiče cijena, trgovci su odlučili do kraja godine ići na dodatna sniženja. Svi su rekli da će ići u snižavanje cijena. Ono što smo mi tražili od njih je da vrate ukupnu vrijednost košarice na 31. prosinac. Možete vidjeti da su sniženja išla čak i više, da su primjerice na stranici Kretanje cijena, Konzum, KTC i Tommy smanjili ukupnu vrijednost od 365 proizvoda na nižu cijenu od onoga što je bilo 31.12. Prema tome očekujem i dalje jedan konstruktivan razgovor i ne očekujem divljanje cijena. "

A drugi proizvodi izvan ove košarice, znači li to da ono što oni najavljuju znači ukupno poskupljenje proizvoda, mimo ovih koji su ograničeni?

"To ne znači, mi smo razgovarali na način da vodimo brigu o hrvatskim građanima i štitimo njihov standard. Ne očekujem od trgovaca da će bilo tko izigravati taj dogovor. Mislim da je od koristi što smo ograničili 30 proizvoda jer je to 30 proizvoda koji se često prodaju."

Hoće li biti nestašica nekih proizvoda?

"Neće. Podsjetit ću vas na deveti mjesec prošle godine, tada smo ograničili cijenu na devet proizvoda, snizili cijenu za 30 posto. Tad ste mogli čuti one priče 'bit će nestašice, propast će trgovački lanci' - naravno da se to nije dogodilo, nego je došlo do konkurencije između trgovačkih lanaca na tih 9 proizvoda pa su neke cijene bile niže od onih koje smo ograničili. To očekujemo i sada"

Je li ovo predizborni trik ili nije, to vam predbacuje oporba, a s druge strane kažu da niste zaštitili najslabije jer s 350 eura koliko ima prosječni umirovljenik nije puno dobio na svemu ovome.

"Sigurno da ima ljudi koji u našoj domovini žive teško. Na nama je da činimo sve da bi im pomogli pa tako ovi koji govore, primjerice mirovina je za vrijeme SDP-a rasla za 8 eura, a za vrijeme Plenkovićeve Vlade za 286 eura. Prosječna plaća je porasla za 24 eura kad je bio SDP, a u našem mandatu je porasla za 401 euro. Kada govorimo o umirovljenicima, u našem petom paketu mjera mi smo mislili na njih pa će tako dobiti od 60 do 160 eura, ovisno o visini njihove mirovine."

Može li se živjeti s tom mirovinom?

"To je ono što radimo mi, a ovo je što neki iz svoje saborske fotelje dobacuju. Kao što sam rekao, činimo sve da naši ljudi, da naši umirovljenici žive bolje, lako je iz udobnosti saborske fotelje nabacivati s blatom na Vladu."

Slučaj HEP-a - opterećuje li to Vladu, kad će se to riješiti?

"Što se tiče HEP-a, premijer je više puta govorio o tome. HEP je iznio veliki dio tereta na svojim leđima."

Treba li gosp. Barbarić otići?

"Premijer je odgovorio na ta pitanja."

Protiv Barbarića je Državni inspektorat podignuo kaznenu prijavu? Je li to razlog za smjenu?

"Što se tiče te nelegalne gradnje, to je stvar za koju treba odgovarati Barbarić, a svako mora raditi po zakonu i po propisima. "

Da vas pitamo oko Borisa Abramovića, on je prva žrtva ove afere, zašto mu niste produžili mandat?

"Drago mi je da me to pitate, jer to su dvije promašene teze oporbe. Prvo da je Abramović smijenjen. Istina je da mu je istekao mandat, odradio ga je i vraća se na svoje radno mjesto. Druga neistina teza je da je prvi upozorio na viškove plina. Naime Abramović je potvrdio ono što je bilo u javnosti, a da smo mu produžili mandat onda bi rekli kako se produžuje mandat nekome tko je nakon što je sve bilo u javnosti, na to skrenuo pozornost. "

Superizborna nam je sve bliže, vidite li se i dalje u Vladi u slučaju da HDZ osvoji izbore?

"Ima još vremena do izbora. Nakon pobjede na izborima, premijer je taj koji će birati svoj tim. Velika je čast služiti hrvatskom narodu i ja ću uvijek biti na raspolaganju."