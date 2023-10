Možemo li si priuštiti sve što želimo? 'Kratko i jasno. Imam mirovinu 3200 kuna, je to mirovina?'

Tjestenina na sto načina mogla bi se naći na brojnim stolovima. Jer sada je 80 posto jeftinija. Barem tako piše na stranicama Ministarstva gospodarstva.

"One pašte koje ja koristim nisu uopće snižene, to su pašte koje nekad ja kupujem na akciji. Meni to izgleda da stoji na istom. Moje košta otprilike 400 grama, 30 kuna", kaže Ljiljana Vičević iz Rijeke.

No cijene variraju ovisno o trgovini. U odnosu na lanjski 31. prosinac, potrošačka košarica, s 365 artikala, jeftinija je od 5,73 do 8,79 posto. Ali košarica građana i dalje je poluprazna.

"Gledajte ovako. Kratko i jasno. Ja sam u mirovini, nažalost u ovoj državi. S 43 godine radnog staža 3200 kuna. Što to je mirovina, za 43 godine staža", pita se Franjo Pucić iz Žminja.

Mnogi kažu da nije ništa pojeftinilo. Pa čak ni ono osnovno.

"Imam dvije role kuhinjskog papira, dvije flaše vina, imam njoke, imam zelenu paštu, imam sir i par začina. 35 eura, nekadašnjih skoro 250 kuna", govori Domagoj Budimir.

I dok su Talijani zbog rasta cijena tjestenine pozivali na nacionalni štrajk, jedna je domaća pašta postala zvijezda s naslovnica, jer vijest više nije kada je cijena previsoka, već kada je jednostavno normalna. Kao ta od 40 centi za 500 grama.

Brojni građani ne vide, a zaboravili su, kažu, i neke okuse. Jer koliko god da su slatki u sjećanjima, cijene su ih učinile gorkima.