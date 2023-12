Fiš paprikaš u kotliću, pucketanje vatre i miris dima. Badnjak bez fiša Slavonci i Baranjci kažu da ne mogu zamisliti.

"Ne, to je tradicionalno i ja mislim vjekovima", kaže Radmila Forgić iz Josipovca.

Neki su tradicionalni meni još malo i proširili.

"Tradicionalno fiš i malo pečenog, mislim malo pečene ribe, ali to je to – samo riba", kaže Dubravka Ivošević iz Erduta.

A neki imaju i poseban razlog za to.

"Ja sam Adam, tako da mi je za Badnjak imendan i kako sad bez ovaj ribe", pita Adam Forgić iz Josipovca.

Bez dobre ribe nema dobrog fiša, a ribe će u ribarnicama, kažu – biti dovoljno.

"Ribe će biti dovoljno za sve, znači to uvijek bude, ako sad ne - onda kad? Bit će", poručuje Kristina Bistrica, vlasnica ribarnice u Kneževim Vinogradima.

Gužve očekuju od ponedjeljka, no kupovina je već počela.

"Radi cijela obitelj pa nećemo imati vremena očistiti i znam da i oni imaju gužvu onih dana pa sam par dana prije došla po tu ribu", kaže Aniko Kontrac iz Kamenca.

Uoči blagdana za kuhanje fiša najviše se traži šaran.

"Šaran je 5 eura i 30 centi što ćemo mi sad za blagdane od ponedjeljka sniziti na 5 eura", najavljuje vlasnica ribarnice Kristina Bistrica.

Pa se s dobrim šaranom može početi pripremati fiš. Evo što je najvažnije.

"Dobra paprika, dobar omjer ribe, začina i svega ostalog, vode, ja kažem da je fiš jedna matematika", kaže Denis Šoštarić, vlasnik restorana.

U kojoj svoju računicu imaju svi koji je vole.

"Dobra riba i dobra paprika i ljubav, jedva čekam da se skuha, da mogu jesti", otkriva Dubravka Ivošević.

"I ja sameljem luk i domaće rezance s puno jaja i volimo svi", kaže Radmila Forgić.

"Fiš je jako jednostavno kuhati, isto kao i bicikl voziti, ako ga znaš voziti – lagano ga voziš, a ako ne znaš – onda ti je problem", zaključuje Adam Forgić.

No i za problem postoji rješenje.

"Takozvani fiš To Go, mi to kažemo, dođeš, kupiš i odneseš si doma, staviš na svoj blagdanski stol i uživaš u tom fiš paprikašu", kaže Denis Šoštarić.

Kada se s ljubavlju kuha, kažu, svaki fiš je dobar, a najbolji je kada se jede u dobrom raspoloženju i društvu dragih ljudi.