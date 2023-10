U školama se obilježava četvrti Nacionalni tjedan školskog doručka. Cilj je podizanje svijesti o važnosti nutritivno bogatog obroka za svako dijete, ali i razvijanje glavnih prehrambenih navika od najranije dobi.

U Osnovnoj školi Novo Čiče na jelovniku su muffini i palačinke sa špinatom, zdravi sendviči i voćna salata. Svoj doručak su učenici pripremali sami.

"Pripremamo muffine od špinata. Ja sam rezao špinat, razbijao sam jaja i sada mutimo sve to skupa", rekao je Jan Plantić, učenik OŠ Novo Čiče.

"Pripremamo sendviče od šunke i rajčica. Volim jesti zdravo, ali volim jesti i malo nezdravo, ponekad jedem nezdravo", rekla je Ema Pavelić, učenica OŠ Novo Čiče.

Pripremom doručka obilježili su nacionalni Tjedan školskog doručka, pa je na rasporedu bila lekcija o zdravoj prehrani.

"Moramo se zdravo hraniti da možemo dobro učiti, da možemo rasti i da možemo trčati brzo", rekla je Nikolina Štrok, učenica OŠ Novo Čiče.

Sve to dio je projekta Živjeti zdravo koji provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a cilj je kod djece od najranije dobi razvijati zdrave prehrambene navike.

"Sve polazi od kuće i to moramo naglasiti. Ako doma djeca vide i jedu tako s roditeljima, to potiče te zdrave navike, ako to izostane djeca su sklonija pekarama", rekla je Mirna Trumbetaš nutricionistica iz Hrvatskog akademskog centra primijenjenog nutricionizma.

Veliku ulogu u tome ima i škola. U ovoj svi učenici imaju kuhani topli obrok, a kod slaganja jelovnika, važno je i njihovo mišljenje.

"Na učeničkom vijeću učenici su govorili što žele jesti, naravno, bilo je tu brze hrane, ali iznenadio nas je i broj onih koji žele variva. Stvaramo učenicima zdrave navike, kuhamo im sve po malo i nastojimo ih naučiti da jedu hranu, zdravu hranu koju kod kuće možda i ne bi jeli“, rekla je Sanja Povoljnjak, ravnateljica OŠ Novo Čiče.

Njihove kuharice su im pomagale, ali one o školskom jelovniku brinu svakodnevno. Uvođenje novih zdravih namirnica, kažu, nije nimalo lako.

"Prije mjesec dana kad smo uveli ječmenu kašu pola razreda nije htjelo jesti, a sad svaki tjedan je sve više djece koji se pojave u blagovaoni. Ne vole jesti mahune, ali i to se sad polako mijenja. Bolonjez je ipak broj jedan“, rekla je Vesna Dobrinčić, kuharica u OŠ Novo Čiče.

Sve što su pripremili na kraju je trebalo i kušati.

"Malo manje mi se sviđaju ovi muffini, a sendviči su mi puno bolji", rekao je Tin Jambrišak, učenik OŠ Novo Čiče.

"Muffini nisu baš dobri sa špinatom, ali i dalje mogu proći. Ovo ostalo, palačinke i voćna salata je bilo još bolje", rekla je Julijana Franović, učenica OŠ Novo Čiče.

S ovog sata otišli su puni znanja i punog želuca, a o zdravim prehrambenim navikama morat će nastaviti učiti i dalje.

