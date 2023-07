Poljubac za omiljenu životinju. Ono što je mnogima smrtni strah, njemu je užitak.

Srećom, malo je ljudi zube poskoka vidjelo uživo ili osjetilo na koži, ali ovakav prizor rijetko se vidi i na ekranima. Da svoje divlje ljubimce stavlja na Internet nagovorio ga je sin.

"Ja sam to riješio da tu svoju ljubav prema prirodi prenesem na mlada pokoljenja i to mi, za sad, mogu da kažem ide za rukom. Da naučim mlade ljude kako se ponaša u prirodi, kako se poštuje stanište, da to nisu demoni", kaže nam Django Egzotik, youtuber.

Za njegovu ljubav i sposobnost čuli smo mnogi u Bosni i Hercegovini pa ga nerijetko zovu u pomoć. Bilo je tako i u ovom slučaju gdje je u zidinama bilo čak 14 otrovnica.

"Jako smo se otuđili od prirode , a ja imam običaj reći: Priroda nam daje, priroda nas zove i, na kraju, uzima", govori ovaj youtuber.

Unatoč svemu ovom što radi nikad ga nijedan poskok nije ugrizao. Ali jesu neotrovne zmije.

"Isperem alkoholom i to bi bilo sve", govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako ste se nekada pitali ima li poskok miris Django ima odgovor i na to pitanje. Osim poskoka koji su mu najdraži snima i promatra i druge životinjske vrste.

"Znači sve što mrda, a zanimljivo je ja snimim jer moj kanal nosi poruku: Sve što izaziva jezu ili divljenje to sam ja."

Nakon što snimi video uhvaćene zmije pušta natrag u prirodu.

Svoje gledatelje upozorava – ni ne pokušavajte ovako nešto slično učiniti i sami. A mi smo sigurni da vam to neće ni pasti na pamet.