Nakon tri mjeseca na bankomatima nove novčanice – od 50 i 100 eura. Do sada su se u većini slučajeva isplaćivale samo one od 10 i 20.

"Ide mi to jako na živce, jer kad idem plaćati račune trebam veću svotu i nisam s tim baš zadovoljna", kaže Zagrepčanka Ana Cikojević dok njezinom sugrađaninu Željku Čelepiroviću to ne smeta

"Ionako većinom plaćam karticama", kaže nam Čelepirović.

No, od 1. travnja u bankomatima više neće biti samo sitno. Stižu pedesetice, a pojedini će isplaćivati i stotice, uglavnom oni na obali.

Promijenila se valuta, ali ne i vrijednost unutar bankomata.

„Najmanja vrijednost je bila 600 tisuća kuna, a najveća 900 tisuća kuna. Vrijednosti su ostale iste.“

U kojim će apoenima novac izlaziti, ovisi prije svega o modelu bankomata, ali i broju kazeta.

"Ako imamo dvije kazete najčešće su punjene s dva apoena. Onda primjerice imamo 20 i 50 eura i onda se određuje algoritmom koliko će se, ovisno o iznosu koji se želi podići dati pedesetica, a koliko dvadesetica", kaže Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a.

Drugim riječima, koliko kazeta toliko i različitih apoena. A koliko stane novčanica? Ovisno o apoenima, ali stane ih oko 600.

„Ako je manji model, manje je kazeta. Količina od 10 i 20 eura koja se stavljala vrlo brzo se praznila i zato je potreba za povećanjem iznosa vrijednosti u bankomatima, i zato se stavljaju novčanice od 50 i 100 eura", kaže Lidija Stolica, predsjednica Hrvatskog ceha zaštitara.

Osim što su svi bankomati u zemlji prilagođeni euru, osigurana je i nikad jača zaštita.

„Boja će se razliti po novčanicama, ta boja nije periva, ona je prepoznatljiva u bilo kakvom korištenju, ne može se koristiti za uplatu na bilo kojim uplatnim uređajima", objašnjava Lidija Stolica

Pa su se tako u prva tri mjeseca ove godine dogodila samo tri napada. Sva tri bila su bezuspješna. Iako s eurom živimo već tri mjeseca, kune su i dalje među nama.

Povećava se broj bankomata

"To je bitno napomenuti kako tih svih 6,2 milijarde kuna se neće vratiti – dio je izgubljen, dio je uništen, a dio će biti ostavljen za sentimentalne potrebe, odnosno za potrebe numizmatike", kaže Tihomir Mavriček.

„Privikavat ćemo se godinu dana koliko po zakonu mora postojati cijena u eurima i kunama, a poslije toga kad budu cijene samo u eurima to će nas jednostavno gurnuti i preko noći ćemo biti svjesni koliko ustvari imamo u džepu", kaže nam Boris Podobnik, prodekan na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa

Trenutačno radi više od 4 tisuće bankomata, a za mjesec dana njihov broj povećat će se za najmanje tisuću i pol. Prvenstveno zbog turističke sezone. A od subote će početi isplaćivati i one od 50 i 100 eura.